Bir Dönemin İkonu Olan Marilyn Monroe’nun Kulağınıza Küpe Yapabileceğiniz 15 Sözü

“Kadının sureti” lakaplı Marilyn Monroe, kimsenin kayıtsız kalamayacağı doğal ve duru

güzelliği, zekası ve filmleriyle 7’den 70’e herkesin hafızasında yer eden bir kadın kuşkusuz. 1

Haziran 1926 tarihinde ABD’nin Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Marilyn Monroe’nun

asıl adı ise Norma Jeane Mortenson. Daha 16 yaşındayken uçak tamircisi ve 21 yaşında olan

James Doughtery ile evlenen Marilyn Monroe, 4 yılına ardından boşandı ve hemen akabinde

modellik yapmaya başladı. 1947 senesinde ise aldığı teklif üzerine sinema dünyasına adım

atan Marilyn Monroe’nun ilk rol aldığı yapım da Şaşırtıcı Bayan Pilgrim (The Shocking Miss

Pilgrim) oldu.

İkinci evliliğini 1954 yılında Joe DiMaggio ile gerçekleştiren Monroe’nun en bilindik

posterlerinde yer alan meşhur sahnenin çekildiği The Seven Year Itch (Yaz Bekarı) filmi

yüzünden eşi tarafından şiddet gördü. Çocukluğu ise yetimhanelerde geçen Monroe üçüncü

evliliğini de 1956’da Arthur Miller ile yaptı. Ayrıca bir detay daha; Frank Sinatra’nın da

sevgililerinden biri olmuştu zamanında… Zorlu, mücadelenin hiçbir zaman bitmediği bir hayat

sürdüren Mariliyn Monroe’nun kulağınıza küpe yapabileceğiniz sözleri de var elbette.

1. “Bencilim ve sabırsızım. Hata yaparım. Bazen kendimi kaybederim, kontrolden çıkarım.

Ama beni en kötü anlarımda desteklemeyenin en iyi anlarımda yanımda olmaya hakkı

yoktur.”

2. “Erkekler, kadınların kitap gibi olduğunu düşünür. Eğer kapak resmi hoşlarına gitmezse

kitabı okumak istemezler.”

3. “Hayatta her şeye rağmen umut vardır.”

4. “İntihar bir kişinin kendi bileceği bir iştir. Günah ya da suç olduğuna inanmıyorum. İntihar

bir haktır. Gerçi intihar sizi bir yere getirmez.”

5. “Hollywood’da bir kadının iç dünyası ve erdemleri, saçından daha az önemlidir.

Görüşünüzle, bakışınızla değerlendirilirsiniz, ancak kimse kim olduğunuzu önemsemez.

Hollywood’da bir öpücüğe 1000 dolar, ruhunuza ise 50 cent biçilir.”

6. “Bir kadının yapabileceği en güzel makyaj, gülümsemektir.”

7. “Başıma gelen en güzel şeylerden biri kadın olmamdır. Tüm kadınlar bu şekilde

düşünmelidir.”

8. “Bir kere başarısız olmak, her konuda başarısız olacağınız anlamına gelmez. Daima

kendinize inanın. Çünkü kendinize siz inanmazsanız kim inanır ki şekerim? Kafanızı dik tutun

ve her şeyden önemlisi gülümsemeye devam edin. Hayat çok güzel bir şey ve gülümsemeye

değer çok şey var.”

9. “Yorulunca değil, işimi tamamlayınca dururum.”

10. “Hayatınızı kendiniz kurarsınız. Ne olursa olsun bazen çuvallarsınız. Hayatın kanunu

budur. Ancak işin güzel tarafı, ne şekilde çuvallayacağınıza siz karar verirsiniz.”

11. “Bir kadına ayağına en uygun ayakkabıyı verin, dünyayı fethetsin.”

12. “Normal olmak sıkıcıdır.”

13. “Kimsenin parıltınızı söndürmesine izin vermeyin.”