Beyarmudu Patates Kültür ve Sanat Festivali 'Zakkum'la kapandı

5. Uluslararası Beyarmudu Patates Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Beyarmudu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos’ta başlayıp, çeşitli etkinliklerle süren...

5. Uluslararası Beyarmudu Patates Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Beyarmudu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos’ta başlayıp, çeşitli etkinliklerle süren festival dün Zakkum’un final konseriyle tamamlandı.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Kıbrıs’ın, iklim koşullarından dolayı, dünyada yılda iki kez patates üretebilen tek ülke olduğuna işaret etti. Edip, ülke ihracat, üretim ve kültürünün gelişim içinde olduğunu kaydetti.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri Mesarya Tiyatro Şöleni'ni geleneksel hale getireceklerini ifade eden Edip, yurt dışından koroları da bir araya getirecekleri Türk Sanat Müziği Koro Günleri de düzenleyeceklerini belirtti.