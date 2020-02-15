“Benim Rönesansım” YDÜ’de sergide

Kazakistanlı resim sanatçısı Saparalieva’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ‘Benim Rönesansım’ isimli kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy tarafından YDÜ’de açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçısı Rakhat Saparalieva’ya ait ‘Benim Rönesansım’ isimli 40 eserden oluşan kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul açılışta yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“YDÜ olarak eğitim, bilim, sağlık, teknoloji ve sanat gibi birçok alanda Kıbrıs Türk toplumuna verdiğimiz öncü hizmetlere çok yakında bir yenisini daha ekleyeceğiz. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in projesi olan ve başkanlık ettiği ARGE çalışmaları sonucunda 2016 yılında model tanıtımı ile başlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan Günsel, Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanan ilk modeli olan B9’un 20 Şubat Perşembe günü tanıtımı yapılacaktır. Böylece bir sanat eseri niteliğinde olan Günsel’i tüm ihtişamıyla yollarda görmeye bir adım daha yaklaşmış olacağız.

Yakın bir dönemde, mevcut müzelerimize bir yenisi eklenerek ilk kez YDÜ yerleşkesi dışında Lefkoşa Dereboyu bölgesinde kapılarını sanatseverlere açacaktır. KKTC’nin ilk milli ve yerli elektrikli otomobili olan Günsel’in sanata ve kültüre yaptığı katkının bir ürünü olan Günsel Sanat Müzesi 20 Şubat’ta sanat sevdalıları ile buluşacaktır. Toplumun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesi, kurulan müze ile Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edecektir. Müzede, Kıbrıs ve Türk Dünyasının ödüllü sanatçılarına ait yağlı boya ve akrilik resimler, çeşitli baskı teknikleri ile yapılmış resimler, heykel ve seramik eserlerden oluşan yaklaşık 700 eser sergilenecektir.”

Kazakistanlı resim sanatçısı Rakhat Saparalieva ise konuşmasında; “Şükranlarımı Dr. Suat Günsel’e sunmak isterim. Bu yüce proje fikrini düşük düzeyde bırakmadığınız ve mükemmel bir şekilde gerçekleştirdiğiniz için tüm sanatçıları kutluyorum.” dedi.

Rakhat Saparalieva, bu projenin harika ve benzersiz bir proje olduğunun altını çizerek, sanatçılar için bir laboratuar görevi üstlendiğini ve eski bilgileri kullanıp deneye deneye yeni bir şeyler ortaya çıkarttıklarını söyleyerek, burada kendisini her tarafa merakla bakan bir çocuk gibi hissettiğini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da açılışta şöyle konuşma yaptı.

“Davetiyeyi aldığımda üzerinde “Benim Rönesansım” yazıyordu. Bir an için düşündüm benim Rönesansım ne olabilir diye az önce ifade edildi. Bir çocuk gibi heyecanlandığını ve kendi içindeki değişkenliğinin ne olduğunu anlatmaya ve bunu bize hissettirmeye çalıştı. Bizim için Rönesans kelimesi belki geçmişten gelen sanatın dönüşümünde kullanılan işler olabilir. Benim Rönesansım derken herkes kendi rönesansını farklı şekilde yaratabilir ancak bunu eğer bir ülke için düşünüyorsak ve bir ülke adına konuşuyorsak orada olaylar çok daha farklı olur. Dünyanın baskısıyla bugüne kadar gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti izolasyonlardan ve ambargolardan kurtulmak için birçok reformdan geçiyor ve bunu gündemi yakalayıp dünya diliyle hareket eden bir ülke haline gelebilmesi için reformlar açıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özellikle bu ay çok büyük işlere, çok büyük değişimlere bir diğer anlamıyla Rönesans’ın kendisine ulaşmak için hareket ediyor.

Günümüzün en reformist hareketlerinden birisi olan ve artık çevre dostu güvenilir en başta fosil yakıtların vazgeçilmesiyle birlikte tamamen bir devrim olacak. Bununla birlikte elektrikli araçlar...

Hocamın deyimiyle insanoğlu her şeyi gayret ederse başarır ve gelecek ilimde, değişimde araştırmada, eğitimde ve siz değerli sanatçılarda vardır. Bu sanatın yanında da ufkumuzu açan ruhumuzu açan ve bizleri her yerde temsil edilmemize de sebebiyet veren bu güzelliklerinizle birlikte bu günlerin keyfini çıkaran ve geleceğe umutla bakan bir toplum haline geldik. Emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçı Rakhat Saparalieva’ya Gümüş Anahtar onur ödülü, takdim edildi. Ardından sergi kurdelesi kesildi. Sergi 21 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.