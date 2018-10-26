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“Benim Oğlum Doktor” perde açtı

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Gazimağusa Belediyesi (GMB) Tiyatrosu, 2018-2019 tiyatro sezonunu “Benim Oğlum Doktor” isimli komedi oyunu ile açtı.

“Benim Oğlum Doktor” perde açtı
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Eli Saghi’nin yazıp İlke Susuzlu’nun yönettiği, Alper Susuzlu, Ali Çetin, Fatma Bilgen, Firdevs Özdemir, Kumru Garabli, Özlem Özarı ve Saldıray Özarı’nın rol aldığı oyunun prömiyeri önceki akşam gerçekleştirildi.
Oyun 2, 7, 24, 26 Kasım ve 4, 7 Aralık tarihlerinde saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.


Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, önceki akşam oyundan önce yaptığı konuşmada, sanatın ve  sanatçının önünü açmak ve  destek vermek için çalıştıklarını ifade etti. 
Gazimağusa Belediye Tiyatrosu’nun yanında Türkiye’den oyun getirerek halka sunacaklarını dile getiren Arter, “ne kadar çok tiyatro oyunu olursa, o kadar çok düşünen ve tebessüm eden insanlar olur” diye konuştu.

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