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Bener Hakkı Hakeri'nin büstü yine saldırıya uğradı

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        Murat ASLAN Ülkemizin tanınmış merhum gazeteci, araştırmacı, tarihçi, şair ve yazarı Bener Hakkı Hakeri'nin Lefkoşa Yiğitler Burcu'ndaki büstü paramparça edildi.Yaklaşık 1,5...

Bener Hakkı Hakeri'nin büstü yine saldırıya uğradı
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Murat ASLAN

Ülkemizin tanınmış merhum gazeteci, araştırmacı, tarihçi, şair ve yazarı Bener Hakkı Hakeri'nin Lefkoşa Yiğitler Burcu'ndaki büstü paramparça edildi.Yaklaşık 1,5 yıldır Lefkoşa’daki Yiğitler Burcu’nda dikili olan Bener Hakkı Hakeri’nin büstü daha önce de çeşitli saldırıya uğramıştı.

Bu yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınayan vatandaşlar, ülkemizin tarih ve edebiyatına önemli eserleriyle katkı yapan bu kişinin büstüne neden bu şekilde saldırı yapıldığını anlayamadıklarını ifade ettiler.

 

Saldırıyı yapan kişi veya kişilerin bir an önce tespit edilerek gereken cezanın verilmesini talep eden vatandaşlar, yapanın yanına kalmaması gerektiğini sözlerine eklediler.

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