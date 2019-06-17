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Bellapais müzik festivali'nin kapanış konseri cuma gün

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23’üncü Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin kapanış konseri Cuma günü gerçekleştirilecek.

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Bellapais müzik festivali'nin kapanış konseri cuma gün
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre konserde, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyonu Devlet Opera Sanatçıları sahne alacak.
Halka açık ve ücretsiz konser 21 Haziran Cuma 20.30'da Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek. 
Konsede M.Glinka, V.Monti, A.Pryor, F.Lizst, G.Bizet, G.Puccini, W.A.Mozart, G.F.Handel, G.Verdi, K.Alirıza Bey, N.Celal Andel, anonim ve Kamran Aziz eserleri icra edilecek.
Konser bilgileri ve konserde yer alacak sanatçı listesi şöyle: 
“Şef: Levent Türkel; Solistler: Tuğrul Enver Töre (Bariton), Sermin Dikmen Töre     (Soprano), Gökçe Nur Semerci (Soprano), Samed Kahreman (Kontrtenor), Nihat Ağdaç   (Keman), Günay Tuzkaya (Piyano), Emre Berbergil  (Trombon); Orkestra:Türk 

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