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Bellapais Müzik Festivali genç yetenekleri ağırlayacak

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Bellapais Müzik Festivali genç yetenekleri ağırlayacak
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BELLAPAİS MÜZİK FESTİVALİ GENÇ YETENEKLERİ AĞIRLAYACAK

 Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali yarın akşam genç yetenekleri ağırlayacak.

Bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen festival kapsamında yarın akşam “Ada’nın Rüyası/ Genç Yetenekler Konseri” verilecek.

TC Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarlarından merhum büyükelçi Korkmaz Haktanır anısına gerçekleştirilecek konserde Damla Ece Karataş (piyano), İdil Küner (piyano), Cevdet Minalay (keman), Mehmet Coşkuner(piyano) ve Korkmaz Can Sağlam (piyano) sahne alacak.

Konser 20.30’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak. Festivalle ilgili detaylı bilgi 0533 854 6417 numaralı telefondan Şifa Taner’e ulaşılarak edinilebiliyor.

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