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Bellapais Konserleri devam ediyor

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22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında 1 Haziran Cuma gecesi çello ve piyano konseri gerçekleştirilecek. Türkiye ve Bulgaristan sanatçılarının yer alacağı gecede Çellodan Ali Sak, piyanoda Mirella Petrova birbirinden güzel eserlerle sanatseverlerle buluşacak

Bellapais Konserleri devam ediyor
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PİYANO RESİTALİ
Festival kapsamında piyano resitalini Fransa’dan Maxime Zecchini sunarken, Fransız büyükelçisi ve eşi de konseri izleyenler arasında yer aldı.
Ünlü piyanistin sadece sol eliyle çaldığı eserler büyük beğeni topladı.


TSK ARMONİ MIZIKASI 
22’incisi düzenlenen  Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nde  Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası da ard arda verdiği konserlerle konuklara güzel  iki gece yaşattı.
24 Mayıs Perşembe gecesi düzenlenen konserde konser piyanisti Rüya Taner’e Türk Silahlı Kuvvetleri armoni Mızıkası Orkestrası eşlik ederken,  25 Mayıs Cuma gecesi ise TSK Armoni Mızıkası Orkestrası  şef  Tarık Tal eşliğinde sanatçılar, flütte Hüseyin Akın, Klarnette Çağatayhan Daniş, Soprano Gökçe Nur Semerci ve Bas Umut Tingür’e eşlik ettile

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