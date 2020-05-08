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Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’de ev ortamına taşındı

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Bu yıl 22 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 16. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nin Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından sanatçıların sanatseverle sosyal medya ortamından buluşmaya devam edeceği bildirildi.

Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’de ev ortamına taşındı

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği ve Festival Komitesi Başkanı Halil Kalgay yaptığı yazılı açıklamada, herkesin evinde kalarak sağlıklı olarak atlatmaya çalıştığı bu zor dönemde Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği ve Telsim iş birliğinde “Evde Festival Keyfi” projesiyle Kıbrıslı sanatseverleri dünyaca ünlü sanatçılarla buluşturmaya ve ünlü sanatçıların Kıbrıslı sanatseverlere özel mesajlarını ve performanslarını sosyal medya sayfalarından yayınlamaya devam edeceklerini açıkladı.

“Evde Festival Keyfi” ile 22 Nisan' dan itibaren her çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere piyanist Gülsin Onay, keman virtüözü Alexander Markov, perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, gitar virtüözü Sanel Redzic ve 3 Tenor ile buluşan sanatseverler, yarın Kıbrıslı besteci ve şef Ali Hoca yönetiminde KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı dinleme şansı bulacak. 

13 Mayıs Çarşamba "Evde Festival Keyfi" projesi kapanışında ise Kıbrıslı genç piyanist Görsev Tepe yer alarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel mesajı ve performansı ile sanatseverlerle birlikte olacak.

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