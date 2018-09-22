Bandabuliya Sahnesi’nde yabancılaşma hikayesi

Altıdan Sonra Tiyatro’nun “He-go” oyunu, Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenen ilk konuk tiyatro oyunu oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde önceki akşam, “Altıdan Sonra Tiyatro”nun “He-Go” oyunu sahnelendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Surlariçi’nin kültür-sanat yaşamına katkı yapması vizyonuyla Bandabuliya’nın Toptancılar Hali bölümünde hizmete açılan Bandabuliya Sahnesi, yaz boyunca oynayan LBT’nin “Bir Bandabuliya Meselesi:Karagöz Sihirli Sebzeler” ve yeni sezon oyunu “Hayalet Kumpanya”dan sonra ilk kez bir konuk tiyatroyu ağırladı.

Halil Babür’ün yazdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği “He-Go” oyunu, insanın insana ve en çok ta kendine yabancılaşmasını anlatıyor.

Oyun sonrasında Festival Repertuar Sorumlusu Aliye Ummanel, Kumbaracı50 ve Altıdan Sonra Tiyatro Genel Koordinatörü Gülhan Kadim’e festival plaketini takdim etti. “Türkiye’nin en üretken tiyatrolarından” dediği Altıdan Sonra Tiyatro’yu festivalde konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Ummanel, tüm ekibi başarılı performanslarından dolayı tebrik etti.

10 Eylül’de başlayan festivalin son haftasında ise 25 Eylül’de Semaver Kumpanya’nın “Akşam Yemeği” oyunu ve 27 Eylül’de Dostlar Tiyatrosu’nun “Göçmenleeeer” oyunu yer alacak.

Festival oyunlarına bilet, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.