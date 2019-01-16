Bağışkan’dan yeni kitap "Kıbrıs'ın Geçmişine Yolculuk"

Araştırmacı-Yazar Tuncer Bağışkan'ın yeni kitabı "Kıbrıs'ın Geçmişine Yolculuk" yayımlandı

Kıbrıs Türk yazınının usta kalemi araştırmacı-yazar Arkeolog Tuncer Bağışkan'ın yeni kitabı "Kıbrıs'ın Geçmişine Yolculuk", Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin 27. yayını olarak okurla buluştu. 685 sayfalık ve renkli fotoğraflarla da güçlendirilen kitap hakkında Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç.Dr.Şevket Öznur görüşlerini şöyle belirtti:

“Ülkemizin arkeoloji, sanat tarihi, kültür tarihi denince akla ilk gelen isim sayın Tuncer Bağışkan'dır. Yıllarca bu alanlarda araştırma yapmak isteyenler, doğru ve bilimsel verilere onun yazmış olduğu kitapları ve makaleleri okuyarak ulaştılar. Ülkemizde arkeoloji'nin ne olduğunu bilmeyen, eski esere taş muamelesi yapan bir düşünce yapısında, ülkemizin ilk arkeoloğu olan Tuncer Bağışkan bu düşünceyi değiştirmek için çok emek, uğraş verdi ve vermektedir. Tuncer Bağışkan'ın bu kitabı 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ulusal gazetelerimizden Yenidüzen'in pazar günleri ücretsiz olarak dağıttığı ADRES dergisinde yayımlanan bazı makalelerinden derlenmiştir.”