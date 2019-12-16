Ayni gün iki güzel etkinlik

Candaş Yolga’dan çok değerli bir eserleri “ Kuzey Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası” ve “Dut Karası” kitapları 17 aralık salı günü tanıtılıyor, yine aynı gün 34.Halkbilim Ve Sempozyumu gerçekleşiyor.

Candaş Yolga’nın büyük uğraşlar vererek araştırdığı ““ KUZEY KIBRIS’IN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI” adlı eseri hakkında geçen günlerde bir tanıtım yazısı yazmış ve şöyle demiştik : “Somut Olmayan Kültür Miras –SOKÜM (Intangible Cultural Heritage (ICH)) 1972 yılında UNESCO tarafından “Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi”, 2003 yılında “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kabul edilmiştir. İlaveten 2005 yılında “ Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması Ve Geliştirilmesi Sözleşmesi” kabul edilmiştir.

Bu sözleşmeler “somut kültürel mirasların korunmasının” bir devamı niteliğindedir. Maddi olmayan kültürün korunması tartışması söz konusu sözleşmeyi doğurmuştur. İnsanlığın binlerce yılda ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktararak günümüze taşıdığı bütün geleneksel bilgi ve sanatların bir biçimde yarına aktarılması gerekmektedir. Gelişen süreç içerisinde doğan sözleşmeye önceleri “geleneksel ve popüler kültürün korunması” denmiş, daha sonra “popüler kültür” yerine “folklor” denmiş ve en son aldığı adla “Somut Olmayan Kültürel Miras”; “Topluluk, grup ve bireylerin yaratıp geliştirdiği ve sözlü ve başka yollarla kuşaktan kuşağa aktardığı normlar,kültürel ve sosyal kimliklerinin bir parçası olarak gördükleri dil,edebiyat, müzik, dans, oyun, mitoloji, ritüeller, adetler, el sanatları, mimari, ve diğer sanatlar” olarak tanımlanmaktadır.

Çeşitli ülkelerde bu konularda çok çeşitli araştırmalar ve yayımlar bulunmaktadır. ülkemizde birçok araştırmacının değerli araştırmalarında parça parça bu konulara değinilmişti. Sayın Candaş Yolga, bu bilgileri bir araya getirerek kendi araştırma ve deneyimlerini de ortaya koyarak, bizlere Türkçe ve İngilizce dillerinde olan bu çok önemli eseri sundu. Her Kıbrıslının kütüphanesinde bulunması gereken çok değerli bir yayım, salık veririz.”

Bu değerli çalışma ve “Dut Karası” adlı öykü kitabı; buram buram Kıbrıs kokuyor. Ülkenin geçmiş kültürünü, değişen sosyal yapıyı, yaşanan savaşları, acıları bu öykülerde bulurken yaşananlar ve geçmiş gözlerinizin önüne gelecek.

Bu eserleri yazarına imzalatmak isterseniz 17 Aralık Salı günü 17.30 Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sizleri bekliyoruz.

34.HALKBİLİM VE SEMPOZYUMU YAPILIYOR

ÜLKEMİZİN en köklü Halkbilim derneği olan HASDER bu yıl 17 Aralık Salı günü, Küçük Kaymaklı’daki Merkez binasında 34. Halkbilimi sempozyumunu düzenliyor. Kolay değil 1977 bu yana 34. Sempozyum yapmak. Halkbilim Dergisinin 60. Sayısını çıkarmak. Bu zor koşular altında bunları gerçekleştirmek büyük özveri ve tecrübe gerektirir. Günden güne yok olan veya yok edilmek istenen kültürümüz, sanatımıza ancak böylesi etkinliklere sahip çıkabiliriz, tartışabiliriz. Herkesi bekliyoruz.