Asya’dan Akdeniz’e sanat köprüsü

Kazakistanlı ressamların 30 eserinden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Turizm Bakanı Ataoğlu tarafından YDÜ’de açıldı

Kazakistanlı 7 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan Sanatçıları adına Yelena Tyo ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı.

Serginin açılışını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, medeniyetler kuran, kültürlerin yeşerip kökleşmesini sağlayan en önemli unsur olan sanatla Asya’dan Akdeniz’e doğru yıkılmaz bir sanat köprüsü inşa edildiğini söyledi.

Kazakistanlı 7 ressamın 30 eserinden oluşan sergide, ressamların eserlerinde yansıttıkları ile ilgili bilgiler aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesinde son 7 ay içerisinde 40 sergi düzenlendiğini, kampus içerisinde 9 serginin ziyarete açık olduğunu belirtti.

15 Kasım 2020 yılında açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Üniversitede 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu müzelerimiz Araba Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi, Bıçak ve Kılınç Müzesi’dir” dedi.

“Kıbrıs Türkü’nün ayakta kalması ve geleceğe emin adımlarla yürümesi için geçmişi bilmesi şarttır” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi işbirliğinde kurulan Milli Tarih Müzesi’nin Kıbrıs Türk’üne ait ilk müze olduğunu ve önem taşıdığını söyledi. İki Üniversite işbirliği ile ülkemizin ilk ve kapsamlı Denizcilik Müzesi oluşturulacağını anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, yapılan tüm adımları sanatın birleştirici rolü olarak niteledi.

40 yıldır bu Coğrafyada Yakın Doğu Üniversitesi denince akla eğitim, bilim, sanat ve inovasyon geldiğini ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ şunları dile getirdi: “Yakın Doğu Üniversitesinin benimsediği 4. Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaları araştırmaların, Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel çıktılarını toplum yararına sunuyor. Kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak akademik ve inovatif çalışmalarını sürdürmektedir.”

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Ülkelerin sanat ve kültür alanında işbirliğinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Yelena Tyo da, Kazakistan Sanatçıları adına yaptığı konuşmada, “Resimlerimizde, ülkemizin renklerini, insan imajındaki karakteristik özelliklerini ve ulusal gelenek ve göreneklerin özelliklerini yansıtmaya çalıştık. Cumhuriyetinizin misafirperver halkından sıcak bir karşılama ve adanın güzelliğini, manzaralarını görme fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradaki zamanı, arkadaşlık, yaratıcılık ve rahatlık atmosferinde geçirdik. Farklı ülkelerden sanatçılarla tanışma ve yeni arkadaşlar edinme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Hepiniz sergiye hoş geldiniz, umarız eserlerimiz gönlünüzde iz bırakır ve yer alır” şeklinde konuştu.

ATAOĞLU: “YAPMIŞ OLDUĞU SANAT ATILIMLARI İLE ÜLKEYE KAZANIMLAR SAĞLAYAN YDÜ’YÜ KUTLUYORUM”

Yakın Doğu Üniversitesinin uzun zamandır uğraş içerisinde sanata ve sanatçıya vermiş olduğu değeri her zaman gösterdiğini ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Üniversitenin koyduğu hedeflerine belirlediği süre öncesinde ulaşıldığına şahitlik edildiğini söyledi.

Konulan hedef içerisinde eserlerin sergilenmesi ile ilgili yer verilen etkinliklerden dolayı Yakın Doğu Ailesinin kutlanması gerektiğini ifade eden Bakan Ataoğlu, yurt dışından gelen sanatçıların Kuzey Kıbrıs’ta eserlerini sergilenmesinin yanı sıra ülkenin tarihini, doğal güzelliklerini, zenginliğini görerek eserline yansıttıklarını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi ailesi içerisinde olan sanatçılara ülke sanatına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yakın Doğu ailesine de bu alanda ciddi atılımlarda bulundukları için kutluyorum. Güzel bir gün içerisinde hep birlikte olma fırsatını yakaladık” ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından Kazakistanlı Sanatçılara “Teşekkür Belgesi” takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Sergi, 30 Mayıs 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında izlenebilecek.