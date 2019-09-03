Art Rooms Galeri’de önemli sergi

“Ülkeyi Bir Uçtan Bir Uca Kat Eden Yolculuk: 1 ile 5 gün arası” sergisi Art Rooms Galeri’de 5 Eylül Perşembe günü açılıyor.

Sergi 6 Ekim Cuma gününe kadar, Salı günleri hariç13:00-21:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Art Rooms Galeri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Küratör Gülsen Bal ve Walter Seidl tarafından hazırlanan proje, Nevin Aladağ, Halil Altındere, Ergin Çavuşoğlu, Gülsün Karamustafa, Şener Özmen’in video çalışmalarından oluşuyor.

Projede geçmişin durgunluğu, sessizlik ve karanlık hissi, her şeyin yavaş yavaş öldüğü, yine de bir şeylerin ileride uyanmak üzere içimizde bir yerde uyumaya bırakıldığı şeyler gözler önüne seriliyor.

“Ülkeyi bir uçtan bir uca kateden yolculuk: 1 ile 5 gün arası” sergisinde yer alan çalışmalar kaygan bir zemine yerleştirilmiş Türkiye'nin farklı yönlerini gösterirken, yaratılan geçici alanlar üzerinden hayatın zorluklarını 'şehrin hafızasına' yönelik yaklaşımlarla tartışmaya açan çeşitli pozisyonları ve olasılıkları inceliyor.

Daha detaylı bilgi, artroomsatthehouse.com adresinden temin edilebilir.