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‘Arap Ali Destanı’ mest etti

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Ülkenin ilk operası Arap Ali Destanı’nın ikinci gösterimini izleyenler arasında Başbakan Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar’da yer alırken, oyun ayakta alkışlandı

‘Arap Ali Destanı’ mest etti
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Başbakan Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, ülkenin ilk operası  Arap Ali Destanı’nın önceki akşamki gösterisini izledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Besteci ve Orkestra Şefi Ali Hoca’nın bestelediği, Yazar Havva Tekin'in librettosunu yazdığı ve Opera Rejisörü Aytaç Manizade'nin sahne yönetmenliğini üstlendiği KKTC‘nin  ilk opera eseri ‘Arap Ali Destanı’nın ikinci  gösterisi de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda  yer aldı.
Yurt dışında olduğu için operanın prömiyerini izleyemeyen Tatar, gösteri  sonunda kulisi ziyaret ederek besteci ve orkestra şefi Ali Hoca ve sanatçılar ile katkı koyanları kutladı.

 

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