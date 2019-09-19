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Arap Ali Destanı bu gece prömiyer yapacak

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin ilk yerli opera eseri "Arap Ali Destanı” bu gece saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyer yapıyor.

Arap Ali Destanı bu gece prömiyer yapacak
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Kuruluş çalışmaları devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Opera ve Balesi’nden (KKTCDOB) konula ilgili yapılan açıklamada, “Dünya prömiyerini aynı zamanda Gaziler Günü de olan 19 Eylül tarihinde gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz” denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Sanatsız kalan bir Milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözünün de sahibi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı, sevgi ve minnetle eğiliyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin ilk yerli opera eseri temsilini Büyük Atatürk’e ve tüm gazilerimize armağan ediyoruz.
Bu akşam ve 21 Eylül’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında saat 20.00'de buluşmak üzere”.

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