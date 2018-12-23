Arap Ali Ağıtı sahnelendi

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde İskele’de anma etkinliği düzenlendi

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde önceki gece İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun öncülüğünde, İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, “20 Aralık 1963 gecesi yapılan Kanlı Noel saldırısı ile uluslararası anlaşmalar ve anayasa göz ardı edilerek ne yazık ki 1964 olaylarının başlamasına neden olunmuştur. Bu saldırılar sonucu binlerce insanımız yaşadığı topraklardan göç etmek durumunda kalmış, yüzlerce insanımız şehit olurken, birçoğu da gazilik mertebesine erişmiştir” dedi.

Şehitleri minnetle andıklarını belirten Sadıkoğlu, 1974 Mutlu Barış Harekâtıyla birlikte Kıbrıslı Türklerin esaretten özgürlüğe kavuştuğunu kaydetti.

Gecede, İskele Belediye Tiyatrosu, 1943 yılında, 29 yaşındayken İngiliz Sömürge askerleri tarafından şehit edilen Arap Ali’nin hayatını konu alan Arap Ali Ağıdı’nı sahneledi; Şehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi tarafından slayt, video gösterileri, şiir sunumları ve müzik dinletisi sunuldu



