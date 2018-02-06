Arabahmet sergileşiyor

Mimar Enver Erönen'in “Arabahmet’te 50 Bina 50 Yıl” sergisi 12 Şubat akşamı açılıyor

Mimar Enver Erönen'in yaşadığı Arabahmet Mahallesi'ndeki izlenimlerinden yola çıkarak sanatsal birikimini ve mimari kaygılarını kâğıda aktardığı “Arabahmet’te 50 Bina 50 Yıl” sergisi 12 Şubat Pazartesi akşamı saat 18.00’de açılıyor.

14 Şubat’a kadar açık kalacak Lefkoşa 1984 Bar’daki sergide bakıma ihtiyaç duyan, artık kullanılmayan veya harabeye dönmüş bazı binaların mimari bir gözle üretilen mürekkep ve renkli kalem eskizleri sergileniyor.

Enver Erönen, serginin amacının, ağır bir yıpranma sürecinde bulunan ve zamana karşı direnen tarihi eser niteliğindeki evlere karşı farkındalığı artırıp, iyiye doğru yapılan çabalara bir örnek teşkil etmek olduğunu belirtti.

Erönen, “İçerik ve süreci gündeme getirerek toplumun farklı sosyal katmanlarında konuya olan hassasiyetin artacağına inanıyoruz. Buna karşın sergi kapsamında olan elli binanın sayı olarak büyük bir iyimserlik içerdiğini kabul ediyoruz. Diğer tüm mahallelerde de durum farklı değildir. Yüzlerce binanın restorasyon beklediği aşikar olup geçen her zaman onların aleyhine işlemektedir” ifadelerini kullandı.

