Arabacıoğlu, ilk kitabını Akıncı'ya sundu

Uzun yıllar bakanlık ve milletvekilliği görevinde bulunmuş eski siyasetçilerden Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Annan Planı sürecinde yaşananları konu alan “Yüzleşme” adıyla yazdığı kitabı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Akıncı, dün Arabacıoğlu’nu kabul etti. Görüşmede Arabacıoğlu, “Yüzleşme” ismiyle kaleme aldığı kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sundu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dr. Mustafa Arabacıoğlu'nu tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.