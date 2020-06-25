Anılırımzdaki ailemiz ve Kıbrıs'ın son 90'yılı yayımlandı

Dervişe ve Mustafa Güven'in yaşamlarından Kıbrıs'ın son 90 yılını anlatan ''Anılarımızdaki Ailemiz Ve Kıbrıs'ın Son 90 Yılı'' isimli kitap Işık Kitabevi tarafından yayımlandı

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre kitabın yazarı, Dervişe ve Mustafa Güven'in oğulları Halil Güven kitapla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu kitap, özünde Dervişe ve Mustafa Güven'in hayat hikayelerini içeren bir biyografidir. Ancak bu iki kişinin hayat hikayeleri anlatılırken, sadece günlük yaşamları değil, aileleri, doğdukları ve yaşamlarının bir bölümünü geçirdikleri köyleri, köydeki yaşam tarzları, geçim kaynakları gelenekleri, komşuluk ilişkileri, evlilik hikayeleri, çocukları ve aile yaşamları da anlatılmıştır. Dervişe ve Mustafa Güven'in yaşamları, Kıbrıs'ın son 90 yılında yaşanan sosyal ve siyasal olayların içinde geçmiştir. Dolayısıyla bu kitapta Dervişe ve Mustafa Güven'in hayat hikayeleri anlatılırken, yeri geldikçe adanın son 90 yılında Kıbrıs Türk halkının gerek kültür gerekse de halk olarak verdikleri var olma mücadelesine de değinilmiştir.”

Doksan yılda yaşanan bütün bu acı ve sıkıntılara rağmen Dervişe Güven bugünkü duygularını şu ifadelerle anlattı:

“Çok yer gezdim. Bana göre gezmek hayatın önemli bir parçası. Yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen Kıbrıs ve evim benim için en huzurlu yer. Dünyaya yeniden gelsem gene de Kıbrıs'ta doğmak ve burada yaşamak isterdim”