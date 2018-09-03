Anadolu ezgileri Mağusalıları büyüledi

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında önceki akşam Othello Kalesi’nde gerçekleşen konserde Erdal Erzincan bağlamasıyla, Ahmet Aslan ise kendi tasarladığı La-Tar isimli klasik gitar ve bağlama karışımı olan enstrümanı ile seslendirdiği eserlerle kulakların pasını sildi

(MHA)

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22’incisi düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında önceki akşam Othello Kalesi’nde gerçekleşen konserde Erdal Erzincan ve Ahmet Aslan, Mağusalılara muhteşem bir konser ziyafeti yaşattı.

Bağlamanın ustalarından, Anadolu Türkü kültürünün vazgeçilmez seslerinden olan Erdal Erzincan’ın solo performansı ile başlayan gecede bağlamaya adeta can veren sanatçı, sergilediği şelpe şov ile Mağusalıları kendine hayran bıraktı.

Türkçe ve Zazaca şarkıları dervişane bir ruh haliyle seslendiren gecenin ikinci solo performansında sahne alan Ahmet Aslan, kendi tasarladığı La-Tar isimli klasik gitar ve bağlama karışımı olan enstrümanı ile seslendirdiği eserlerle kulakların pasını sildi.

Gecenin sonunda gösterdikleri performans ile büyük beğeni toplayan sanatçılar, birlikte seslendikleri türküler ile konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandılar.

Erdal Erzincan ve Ahmet Aslan konser sonrası hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdiler.

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali 4 Eylül’de Salamis Antik Tiyatro’da K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve T.C. Devlet Çoksesli Korosu’nun yer alacağı “Carmina Buruna” efsanesi ile devam edecek.