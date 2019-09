Ambargolar YDÜ ile kırıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında son 10 ayda açılan sergi sayısı 100'ü aştı, eser sayısı ise 12 bini geçti

Kazakistan’dan 11 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel hazırladığı ve 70 eserden oluşan 2 resim sergisi, Ekonomi Bakanı Taçoy tarafından açıldı. Taçoy, “Yıllarca ambargo altında yaşanan ülkemiz, YDÜ’nün yürüttüğü faaliyetlerle tüm siyasal ambargoları kırıp, sınırları aşmıştır” dedi

Kazakistanlı sanatçılar Yasbı Agıtayen, Sagın Abzalov, Manas Kazıkeyev, Darıya Kasteyeva, Marat Gabdrakhmanov'a ait eserler ile Nelli Bube, Rakhimzhan Sadygulov, Mukhit Murzaliyev, Tileuzhan Batanov, Nurbolat İskakov ve Gleb Antochshenko-Olenev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 70 eserden oluşan 2 farklı sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda yer alan 70 eserden oluşan serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bugüne kadar Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında 31 çalıştayın gerçekleştirildiğini, son 10 ayda açılan sergi sayısının 100'ü aştığını belirterek eser sayısının ise 12 bini geçtiğini vurguladı.

Sanatçılar içinde projede yer almak, proje için üretmenin ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu anlatan Prof. Şanlıdağ, bu gurur ve mutluluğu hep birlikte paylaştıklarının altını çizdi.

Kazakistanlı sanatçı Mukhit Murzaliev ise, 14 Türk cumhuriyetinin tarihini, kültürünü, geleneklerini barındıracak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bir parçası olmaktan onur duyduklarını belirtti. Murzaliev ; "Sempozyum sürecinde potansiyellerimizi yeni perspektifler açmaya ve eserlerimizde yansıtmaya fırsatımız oldu. Ayrıca farklı ülkelerden gelen sanatçılarla tanışma, birlikte çalışma ve onların yeteneklerinden tecrübe kazanmaya da imkanımız olmuştur. Böyle dostluk, sanat, ve karşılıklı anlayış dolu bir atmosferi sağladığınız için ilk önce Kurucu Rektör sayın Dr. Suat Günsel'e ve Yakın Doğu Üniversitesi ailesine şükranlarımızı sunmak isterim. Umut ediyoruz ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi işbirliğimiz ve dostluğumuzun devamını getirecek olup ve yeni sanat okulları, stilleri ve tekniklerinin ortaya çıkmasına zemin oluşturacaktır. Tüm sanatçılara sönmeyen ilham ve enerji ve herkese sağlıklı ömür ve başarı dileklerimi iletmek isterim."dedi.

Resim sanatçısı Marat Gabdrakhmanov'da, Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bir parçası olmaktan ve eserlerin bu müzede yer alacak olmasından dolayı gurur ve mutluluk duyduklarının altını çizerek; "Her sanatçı için eserlerinin müzede yer alması bir hayaldir. Sn. Dr. Suat Günsel, hayallerimizi gerçekleştirdiğiniz için sonsuz minnettarız. Umarım ki her attığınız her adımda sizi başarı bekler" ifadelerini kullandı.

BAKAN TAÇOY; "AMBARGO ALTINDA YAŞANAN ÜLKEMİZ YDÜ’NÜN FAALİYETLERİYLE TÜM AMBARGOLARI KIRMIŞ VE SINIRLARI AŞMIŞTIR"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise konuşmasında; "Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında birçok sergiye katıldım ve her katıldığımda gördüğüm eserlerden kendime gereken enerjiyi alıyorum. Sanat sadece kişiye karşı olan bir mutluluğu vermiyor. Sanat, çok daha farklı bir şekilde insan olduğunu, halka, toplumlara karşı sorumluluklarını değiştirebiliyor. Değişik halkların hem sosyal, hem kültürel, hem de sanatsal açıdan birbirlerini anlamalarını mümkün kılıyor. Bu mümkünlük içerisinde entegre olan birbirlerinden uzak olan düşünce yapısını veya anlayışı getirip bir noktaya taşıyabiliyor.

Yıllarca ambargo altında yaşanan ülkemiz Yakın Doğu Üniversitesi'nin yürüttüğü sanat, bilim, eğitim, sağlık faaliyetleriyle, tüm siyasal ambargoları kırmış ve sınırları aşmıştır. 20 Bin eserden bahsediyoruz. Ancak bu rakamda duramayacak. Şu an olan eser sayısı ile zaten bir çok ünlü müzeyi geçmiş durumdadır ki bu Sayın Suat Hocamızın hayal gücü ve enerjisi ile gerçekleştiriliyor. Katkı koyan tüm sanatçılara ve Suat hocamıza şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı Sanatçılara “Teşekkür Belgesi” takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Sergi 27 Eylül 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda izlenebilecek.