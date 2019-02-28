Ambargolar ve engeller, sanatla aşılıyor

Başkurdistanlı devlet sanatçısı ressamların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı resim sergisi açıldı. Açılışı yapan UBP lideri Tatar, YDÜ’nün, KKTC’nin ve kültürünün tanıtılması için önemli işlere imza attığını vurguladı

Devlet sanatçısı ünvanına sahip Başkurdistanlı 5 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 35 eserden oluşan “Rusya Federasyonu Başkurdistan Muhtar Cumhuriyeti Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.

Yağlı boya tuval çalışmalarından portre ve peyzaj olarak hazırlanan eserlerin sergileneceği ve Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışına, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, milletvekili Aytaç Çaluda, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri, Başkurdistanlı sanatçılar ve misafirler katılım gösterdi.

Rusya Federasyonu Başkurdistan Muhtar Cumhuriyeti Sanatçıları Resim Sergisi’nin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Başkurdistan Cumhuriyeti Onur Sanatçısı Vagiz Shayhetdinov ve Salavat Gilyazetdinov ile Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, serginin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde ve uluslararası resim çalıştayları kapsamında yapıldığını söyledi.

Başkürdistan’nın eski şamanlara dayanan Türk tayfalarından bir Muhtar Cumhuriyeti olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadıkoğlu ülkenin zenginliklerinin resim sanatına yansıdığını ifade etti. Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Ressamlar en çok peyzaj, porte, realizme daha çok yer veriyorlar. Sergide portrenin ve peyzajın güzel bir şekilde yansıtıldığını göreceksiniz. Aralarında devlet sanatçısı ünavanına sahip olan 5 ressam, 10 gün içerisinde ülkemizde kalarak 30’dan fazla eser yaptı. Kıbrıs insanını, doğasını ve yerleşimini çok güzel bir şekilde yansıttılar. İzlerken heyecan duymanızı sağlamasını temenni ederim” diye konuştu.

“YDÜ ÜLKENİN EĞİTİM, SANAT VE KÜLTÜR KURULUŞLARINI İNŞA EDİYOR”

Başkurdistan Cumhuriyeti Onur Sanatçısı Vagiz Shayhetdinov ve Salavat Gilyazetdinov da, yaptıkları konuşmalarında, Başkurdistanlı meslektaşları adına etkinliğe davet edildikleri için teşekkürlerini sundular.

Dr. Suat İrfan Günsel’in, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ülkenin eğitim, sağlık ve kültür temelinde inşa ettiğini belirten Vagiz Şaihetdinov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin büyük bir hızla geliştiğini ve önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Doktor Suat Günsel’in planları ile benzersiz bir kişi olduğuna vurgu yapan Saihetdinov, “Çok iyi çalışma koşulları yarattınız. Yeryüzünde çok zengin bir tarihe sahip yaşıyorsunuz, harika insanlarınız var. Büyük planlarınız var, harika bir gelecek, Allah sizi korusun. Bizi davet eden, ilham veren, eşlik eden Dr. Suat İrfan Günsel'e, Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KIBRIS ZENGİN BİR KÜLTÜRE VE HARİKA İNSANLARA SAHİP”

Salavat Gilyazetdinov ise Başkurdistanlı sanatçılar olarak Kıbrıslı Türklerin dünyasının bir parçası haline geldiklerini ve Kıbrıslı Türklerin de kendi ruhlarının bir parçası olduklarını ifade etti.

Kıbrıs’ın çok zengin bir tarihe ve harika insanlara sahip olduğunu, burada bulunmaktan büyük bir onur ve neşe duyduklarına vurgu yapan Gilyazetdinov, “Çalışmalarımız size neşe getirsin ve ülkenizin kültürünün bir parçası olsun. Işığınızın yüzyıllarca Türkiye tarihinde kalması dileğiyle” dedi.

Konuşmasında, “Bizde derler ki Altın ateşle kontrol edilir. Ve derler ki, koşan boğayı boynuzlarından yakalamazsanız, kuyruğundan tutamazsınız. Siz Boğayı boynuzlarından tutunuz” sözünü dile getiren Salavat Gilyazetdinov, “Bize çok büyük bir fırsat verdiniz, bizi en

ERSİN TATAR: YDÜ, ÜLKE KÜLTÜRÜNÜN TANITILMASI İÇİN ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATIYOR

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar da yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve kültürünün tanıtılması için önemli işlere imza attığını belirterek bu tür etkinliklerin önemine değindi.

Ersin Tatar, “Başkurdistan’dan gelip burada bizimle birlikte olan sanatçılarımızın ve misafirlerin kültüre, sanata ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan ilgilerini görmek beni mutlu etmiştir. Bütün sanatçılarımıza ülkemizde bulunmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Yakın Doğu Üniversitesi bugüne kadar çok gelişmiş ve önemli projelere imza atmıştır. Ayrıca, ülkenin tanıtımı için de önemli işler başarmıştır” dedi.

Sergide bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, dünyaya açılmakta olan Başkurdistan Devleti’nin bizimle temas halinde olması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini söyledi. Kıbrıs Türk Halkı’nın izolasyonlarla haksızlıklara maruz kaldığını dile getiren Ersin Tatar, “Bu tür kültürel faaliyetlerle ambargoların ve engellerin olamayacağını bütün dünyaya duyuruyoruz. Halkaların kardeşlik duygusu içerisinde kültür alışverişinde, ileriye gidilmesi için dünyanın medeniyetlerini birlikte paylaşıyoruz. Yakın Doğu ailesini bir kez daha kutluyorum. Bu etkinliklerin daha da gelişmesini temenni ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, üniversite yönetimi ve sanatçılar serginin açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdiler. Sergi, 14 Mart 2019 tarihine kadar hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.