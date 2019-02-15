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Altın Kalpler’den anlamlı konser

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Değirmenlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı yararına konser veriyor

Altın Kalpler’den anlamlı konser
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Değirmenlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Altın Kalpler Korosu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı yararına konser veriyor.

Değirmenlik Belediyesi, Paşa Eğitim ve GloriaJean’sCoffees’in katkılarıyla gerçekleşecek olan konser; 26 Şubat 2019 Salı akşamı, Yakın Doğu Üniversitesi, AKM salonunda yer alacak.

Şef Murat Çırakoğlu’nun yöneteceği konser, “Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç, herkes sevmeye sevilmeye muhtaç” temasıyla gerçekleşecek.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı yararına yapılacak olan konserin biletleri 20 TL olup, biletler GloriaJean’slerden alınacaktır.

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