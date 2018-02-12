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Alkışlar, yarının sanatçılarına

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Lefkoşa Gençlik Derneği'nin düzenlediği “Open Mic ve resim sergisi” etkinliğinde gençler, şiirler okudu, müzik dinletisi sundu ve resimlerini sergiledi

Alkışlar, yarının sanatçılarına
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Lefkoşa Gençlik Derneği’nin, “Sanat, sesimizle, cesaretimizle güzel. Sanatın her zamankinden daha fazla önem arz ettiği bugünlerde, yarının sanatçıları olarak, susmayın, uyumayın, durmayın, oturmayın. Bize katılın, sesiniz olalım. Bize katılın, gençlerin sesi olalım” çağrısıyla Bedesten'de düzenlenen etkinlik, önceki akşam gerçekleşti.


Yağmur Denizer, Mısra Güllü, İbrahim Latif İnce, Elin Yurtdaş, Gamze Duran, Hamide Yentürk, Selin Özuslu ve Tugay Adem Kader sergiye resimleriyle katkı koyarken; Hande Hacer Çatal ve Tuğberk Özdemir müzikleriyle, Adil Bey ise şiirleriyle geceye renk kattı.
Yakın geçmişte kurulan Lefkoşa Gençlik Derneği kendini, Lefkoşalı gençleri bir araya toplamak, eğlendirirken aynı zamanda da düşünmelerini sağlamayı hedefleyen bir örgüt olarak tanıtıyor.


Dernekle ve düzenleyeceği etkinliklerle ilgili bilgilere Facebook sayfasından ulaşılabiliyor.

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