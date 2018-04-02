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Alkışlar ‘ Guguk Kuşu ’ içindi

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Ken Kesey’in unutulmaz eseri “Guguk Kuşu” TED Lise ve Tiyatro Kulübü ile Ortaokul Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sahneye konularak bol bol alkış aldı

Alkışlar ‘ Guguk Kuşu ’ içindi
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Dünya Tiyatrolar Günü için okulda özel bir etkinlik düzenleyen TED Lise ve Tiyatro Kulübü ile Ortaokul Tiyatro Kulübü öğrencileri öğleden sonra Ken Kesey’in unutulmaz eseri “Guguk Kuşu” ile sahnede izleyenlerden alkış aldı.  Karnaval havasında geçen kortejde ‘Yaşasın Tiyatro, Tiyatro özgürlüktür’ gibi sloganlar atıldı. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri ziyaret edilip, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nün önemi anlatıldı.

TED Lise Tiyatro ve Sinema Kulübü, Ken Kesey’nin yazdığı, Türegün Tunç’un yönettiği ‘Guguk Kuşu’ nu sahneledi. Filme de aktarılan Guguk Kuşu, Jack Nicholson’ın unutulmaz oyunculuğuyla hafızalarda yer etmişti. Lise Tiyatro ve Sinema Kulübü, farklı bir yorumla oyunu sahneye taşıdı. Tiyatro Kulübü Başkanı Selsu Solman oyunla  ilgili şunları söyledi: “Özgürlük, kurallar, delilik, kaç zamandır düşündüğümüz şeylerdi. Bu bağlamdan yola çıkarak, Guguk Kuşu’nu sahnelemeye karar verdik.  Bunun için ilk önce metni yeniden oluşturduk. Metni oluştururken, ‘Delilik’ kavramı üzerinde kafa yorduk. Erasmus ve Foucault rehberlerimiz oldu. ‘delilik’ üzerine yapılan filmlere baktık sonra,  bunlardan bir tanesi ‘Cyborg’..En son da topluma ve kendimize baktık.. Kendi yaşamımıza bakmak zorundaydık… Ünlü Alman yönetmen Hans Schweikart’ın dediği gibi ‘tiyatro, seyircisine kendi yaşamındaki bilmediği şeyleri daha doğrusu bilmekten kaçındığı şeyleri göstermekten sorumludur.’ çünkü…”

Guguk Kuşu ‘Grotesk’ tarzda sahnelenmeye çalışıldı.  Grotesk’te gülünç ve korkunç öğeler iç içedir. İnsan,  hayvan-bitki arasında bir formdur. İlkelliği ön plandadır. Grotesk tiyatroda şiddet, korku, iğrençlik, gülünç öğeler ayrılmaz bir bütündür.  Oyunda makyaj ve saçlar da ona göre yapıldı.   Dekor ise Yayoi Kusama’ya atıfta bulunularak,  ‘polka dot ‘ larla oluşturuldu. Lha

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