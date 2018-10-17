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Alexander Markov 19 Ekim'!de Bellapais Manastırı’nda

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16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde dünyaca ünlü keman virtüözü Alexander Markov resital sunacak.

Alexander Markov 19 Ekim'!de Bellapais Manastırı’nda
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 Dünyanın en önemli keman virtüözleri arasında ilk sırada gösterilen, müzik otoriteleri tarafından günümüzün Paganini’ si olarak nitelendirilen Rus asıllı ABD’li keman virtüözü Alexander Markov 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde 19 Ekim Cuma akşamı Bellapais Manastırı’nda resital sunacak.

Deniz Plaza’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek resitalde Markov “To Baroque from Paganini and Beyond” projesi kapsamında, Tartini Şeytan Trili Sonatı, Tchaikovsky Kuğu Gölü’ nden solo keman bölümünü, Serenade Melancolique, Valse Scherzo, Paganini Kaprislerden seçmeler ve Sarasate Zigeunerweisen Çigan havalarının yanı sıra elektro altın kemanı ile de büyük final yapacak
Markov, konserini piyanist Yuliya Starastsenkava eşliğinde ve solo olarak sunacak. Alexander Markov keman resitali saat 20.30’ da başlayacak. 
Biletler, 50 TL karşılığında Deniz Plaza, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişinde elde edilebilecek.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ nin bu yıl 16.sı 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

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