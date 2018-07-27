Akçay Süt Ürünleri Panayırı 10-11 ağustos'ta

Akçay Süt Ürünleri Panayırı’nın bu yıl 3’üncüsü yapılyor.

Akçay Kültür Sanat Derneği AKDER’in koordinasyonunda ve süt üreticilerinin desteği ile Süt Ürünleri Panayıri bu yıl 10-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Akçay köy meydanında yer alacak olan panayır saat 20.00’de başlayacak.

Bölge halkının ürettiği, başta hellim olmak üzere, sütten mamül ürünlerin sergilenip ikram edileceği panayırda, dileyen ziyaretçiler alışveriş de yapabilecek.

2 günlük panayır programında, yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra, konser ve yarışmalar yer alacak .

Panayırda, Makedonya, Türkiye ve Hırvatistan’dan gelen konuk halk dansları ekipleri gösteri sunacaklar.