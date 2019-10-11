Adeta sanat seferberliği yaşanıyor

Azerbaycan sanatçıları İlham Enveroğlu'nun 22 eseri ile Assim Resuloğlu'na ait 12 eserden oluşan kişisel resim sergileri, Bakan Sucuoğlu tarafından YDÜ’de açıldı. Sanatçılar, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sanat seferberliği görmediklerini vurguladı

Azerbaycanlı Resim sanatçıları İlham Enveroğlu'na ait 22 eser ve Assim Resuloğlu'na ait 12 eserden oluşan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırlanan kişisel resim sergileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan Assim Resuloğlu ve İlham Enveroğlu'na ait toplam 34 eserden oluşan kişisel resim sergisinin açılış konuşmasını YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ yaptı.

Şanlıdağ, son 11 ayda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 100’ün üzerinde çalıştay yapıldığını, bugüne kadar açılan sergi sayısının 149'ye ulaştığını üretilen eser sayısının ise 15.000’e yaklaştığını, bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın, toplamda 4000 civarında sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nde yer aldığını söyledi.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi Türki Cumhuriyetler ve akraba toplulukları, Türkiye ve Kıbrıslı Türk sanatçıları bu coğrafyada birleştiriyor” diyen Şanlıdağ, “Büyük bir kültür hazinesinin birikimine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Dostoyevski’den Faik Sait’e kulağımıza fısıldanan o güzel sözlerle “Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey” dedi.

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, CERN projesinde yer alan 3 araştırma grubu liderinin akademik kadroya dahil edildiğini ve ilk kez bir Yakın Doğu Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisinin CERN’den kabul aldığını ve önümüzdeki günlerde BAP desteği kapsamında bu projeye dahil olacağını duyurdu.

Prof.Şanlıdağ ayrıca, geçtiğimiz akademik dönemde başlatılan Erasmus değişim programına Tıp Fakültesi’nin de dahil edildiğini, bir öğrencinin Hırvatistan’ın Zagrep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Erasmus değişim programı kapsamında onay aldığını, yine önceki gün itibarıyla Avustruya’nın Viyana Veteriner Üniversitesi’nden Yakın Doğu Üniversitesi'ne Erasmus Öğretim Elemanı değişim programı ile gelmek isteyen bir öğretim üyesine onay verildiğini vurguladı.

Azerbaycanlı sanatçılardan Assim Resuloğlu, da “İki kardeş Türk Dünyası Devleti'nin böyle bir etkinliğinde bulunmaktan şeref duyuyorum” sözleriyle başladığı konuşmasında; "Burada Azerbaycan sanatı ve Azerbaycan sanatçılarını temsil etmekte ağır bir misyon yüklediğimin farkındayım. Bize bu fırsatı verdiği için Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'e, Yakın Doğu ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatçı İlham Enveroğlu ise şöyle dedi:

"Burada 3. kez bulunmaktan onur duyuyorum. Duymadım, görmedim, okumadım… Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir bölgesinde sanat seferberliği diye bir oluşumdan haber almadım. Burada yaşanılan işte budur!

Siyasiler çeşitli sorunlarla uğraşırken, burada Dr. Suat İ. Günsel sayesinde Türk Birliği ve sanatı ve sanatçıları nezdinde kurulmuş bulunuyor.

Bu Cihan-ı Şümül oluşumun bir parçası olma fırsatını bulduğumuz için herkes kendisiyle gurur duyabilir. Sanat engel tanımıyor…! Hiçbir büyük güç, nükleer silahlarıyla kıtalar arası füzeleriyle sanatın önüne engel koyamaz. İşte bu oluşum bunun ispatı! Kıbrıs Modern Sanat Müzesi."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'da şöyle konuştu:

“Azerbaycan'dan gelen sanatçılar üç devlet tek millet ilkesiyle kardeşçe ilişkinin daha da ivme kazanabilmesi için bir mihenk taşıdır. İşin özüne baktığımız zaman kültür ve sanat her zaman bir ülkenin gelişmesinde, ülkelerin bir şekilde birlikte hareket etmesinde, yeni keşifler yapmasında çok ciddi bir rol oynuyor. Kültüre ve sanata değer veren halklar hep başarılı oluyor. Bunların en önemli örneklerinden bir tanesi de Azerbaycan’dır. Azerbaycan’da sanata ve kültüre verilen önemi bilinci içerisindeyiz. Bizde özellikle son 1 yıl içinde sanat ve kültür konusunda Yakın Doğu Üniversitesi’nin öncülüğünde bir değişim yaşıyoruz. Gerçek anlamda Türki cumhuriyetlerinden binlerce sanatçının katılmış olduğu açılışlar, yapmış oldukları eserler bir ölçüde, belki de önümüzdeki yıllarda, Türk Cumhuriyetleri Birliği'nin önemli bir adımı olacaktır. Bu vesileyle Yakın Doğu Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum çünkü bu atılan adımlar önümüzdeki süreçte Türki cumhuriyetlerinde bir değişimin ilk başlangıç noktasıdır. Bu yolda Yakın Doğu Üniversitesi çok büyük bir misyon üstlenmiştir. Kendilerine bu yolda başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Azerbaycanlı sanatçılar Assim Resuloğlu ile İlham Resuloğlu'na Gümüş Anahtar Onur Ödülü ile teşekkür belgelerini takdim etti. Daha sonra sergi kurdeleleri kesilerek sergi gezildi. Sergi 20 Ekim 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Sergi Salonu’nda gezilebilecek.