Adanın renkleri sergide

Sanatçı Hikmet Uluçam’ın 190 eserinden oluşan “Adanın Renkleri ve Şekilleri” adlı fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından YDÜ’de açıldı. Akıncı, YDÜ’de yoğun bir şekilde kültür sanat etkinliklerinde buluştuklarını vurguladı

Sanatçı Hikmet Uluçam’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenmek üzere hazırladığı, doğa temalı 190 eserinden oluşan “Adanın Renkleri ve Şekilleri” adlı Fotoğraf Sergisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılış konuşmasını yapan Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bilim ve sanata verdikleri önemi vurguladı.

15 Nisan Dünya Sanat Günü’ne atıfta bulunan Prof. Dr. Özkul, “Sanat sadece tek bir gün sanatçılar tarafından kutlanmamalı. Biz bu felsefeye karşıyız. 365 günün sanatçılara ait olduğunu ve her günü sanatçılarla birlikte geçirmek gerektiğini düşünerek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi haftada üç sergi açıyor. Biz sanatçılarla iç içeyiz.” dedi.

Prof. Dr. Özkul, 24 Nisan’da “Çocuk” temalı Fotoğraf Sergisi’nin açılacağını, 25 Nisan’da İsmet Vehit Güney Sergisi ile çalışmalarının devam edeceğini belirterek, 2-5 Mayıs tarihleri arasında da Fotoğrafçılık Günleri kapsamında etkinlikler düzenleneceğini aktardı. “Bilim ve sanat iki kuşun kanadı gibidir. Eğer iki kanadını da kullanırsanız uçarsınız, özgür olursunuz ve bütün dünya ayaklarınız altında olur” ifadesini kullanan Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, kendilerini bir kuşun kanatları gibi özgür ve bağımsız adlandırdıklarını belirtti.

“Sanatsız bir millet yok olmaya mahkûmdur” diyen Prof. Dr. Özkul, tarihe iz bırakmak istiyorsanız sanattan asla ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 2020 yılında açılacağını dile getiren Prof. Dr. Özkul, böyle bir müzenin dünyanın sayılı ülkelerde görülebileceğini sözlerine ekledi.

ULUÇAM: “DR. SUAT İRFAN GÜNSEL, YDÜ’NÜN KURULUŞUNDAN İTİBAREN SANATA VE SANATÇIYA ÖNEM VERİYOR”

Fotoğraf Sanatçısı Hikmet Uluçam da, 1980 yılında açtığı ilk serginin, Kuzey Kıbrıs’ta açılan ilk fotoğraf sergisi olarak kayıtlara geçtiğini dile getirerek, ikinci sergisini 1997 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde açtığını söyledi. Dr. Suat İrfan Günsel’in Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren sanata ve sanatçıya destek verdiğini belirten Uluçam, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni açarak bunu taçlandırmıştır” dedi. Sergide yer alan fotoğrafların kendi çektiği fotoğraflardan bir seçki olduğunu anlatan Hikmet Uluçam, fotoğrafların üzerinde herhangi bir oynama olmadığını da dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “YDÜ’NÜN KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİ GELİŞMİŞ TOPLUM OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIMLARDIR”

Nitelikli bir sanatçının nitelikli bir sergisinde yer almaktan kıvanç duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Yakın Doğu Üniversitesi’nde yoğun bir şekilde kültür sanat etkinliklerinde buluştuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kültür sanatın Eğitim Bakanlığı altında yer aldığını ancak en son da yer bulduğunu belirterek, kültür için ayrılan bütçenin de küçük olduğuna dikkat çekerek bunun değişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çünkü kültür ve sanat olgusu toplumsal gelişme ile birebir ilişkili bir kavramdır. Kültür ve sanat boyutu geride kalmış toplumların gerçek anlamda kalkınmasından söz etmek mümkün değildir. Kalkınma ve gelişme ekonomik rakamların artmasından ibaret değildir, kültürel sanatsal boyutuyla gelişen toplumlar ancak tam anlamıyla gelişmiş adlandırılabilir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sergiler ve müzelerle kültürü ve sanatı sürekli olarak desteklediği ve daha ileri aşamaya gitmesi için faaliyette bulunduğu çalışmalar gelişmiş toplum olma yolunda önemli katkılar olduğunun altını çizen Akıncı, çalışmaların başarıyla sürmesini diledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Mutafa Akıncı ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından Fotoğraf Sanatçısı Hikmet Uluçam’a, Yakın Doğu Üniversitesi müzelerinde eserleri sergilenen sanatçılara verilen Alasya ödülleri kapsamında fotoğrafçılık alanında verilen “İbn Heysem” ödülü takdim edildi. Ödül takdiminin ardından, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenmek üzere Kazakistanlı heykeltıraş Nurlan Kebekuulu tarafından Hikmet Uluçam adına tasarlanan portre heykelin açılışı yapıldı.

Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek, sergi gezildi. Kıbrıs’ın doğasındaki renkler ve şekillerin yansıtıldığı “Adanın Renkleri ve Şekilleri” sergisi, 30 Nisan 2019 tarihine kadar hafta içi 10.00-1200 saatleri arasında izlenebilecek.