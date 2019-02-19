banner255
Yenicami'de Vehid dönemi
Yenicami'de Vehid dönemi
18 0
Titanic 2 için tarih verildi
Titanic 2 için tarih verildi
9 0
 
8 0
Zifiri karanlıkta yolculuk
Zifiri karanlıkta yolculuk
10 0
Sahalar bataklığa döndü
Sahalar bataklığa döndü
91 0
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
12 0
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
28 0
banner82

Adamoğlu’ndan büyük başarı

banner27

Adamoğlu’ndan büyük başarı
banner215

Kıbrıslı ressam Hun Adamoğlu’nun son çalışması, Birleşik Krallık'ın en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan The Lynn Painter- Stainer -Prize’ın 2019 yılı sergisine seçildi. Her yıl seçkin Jüri ekibinin belirlediği yarışma ilkeleri ile gerçekleştirilen etkinlik, Birleşik Krallık'ın en yaratıcı ressamlarını bir araya getiriyor.

Ressam Adamoğlu’nun 2019 sergisi için seçilen eseri ‘MIDNIGHT CALL’ adını taşıyor ve 122 x 77cm büyüklüğündeki kanvas üzerine yağlı boya olan tablo, kentsel bir gece mizanseninde, ışık ve karanlığın insan figürlerine yaptığı etki vurgulanmaktadır.

Sergi 05 – 17 Mart 2019 tarihleri arasında arası Londra’daki Mall Galleries’de olacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.