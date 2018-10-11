Ada, YDÜ Sanat Merkezi ile sanata doyacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında aynı anda dört serginin açılabileceği ve 16 Ekim’de Feryal Sükan, 29 Ekim’de Mustafa Hastürk, 15 Kasım’da ise YDÜ sanatçılarının sergisine ev sahipliği yapacak olan “YDÜ Sanat Merkezi” kuruldu

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde sanatsal üretim sürecini toplumun günlük yaşamının bir parçası haline getirmek ve izleyicisiyle bire bir buluşturma hedefiyle kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı hizmet verecek olan ve aynı anda birden çok serginin açılabileceği dört galeriye sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi kuruldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Binası’nda kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi’nin retrospektif sergi dizileri ile kapılarını açacağı belirtildi.

16 Ekim 2018 tarihinde Feryal Sükan’ın Retrospektif sergisi ile kapılarını açacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, 29 Ekim 2018 tarihinde Mustafa Hastürk, 15 Kasım’da da Yakın Doğu Üniversitesi sanatçılarının karma sergisine ev sahipliği yapacak.

AYNI ANDA BİRDEN ÇOK SERGİ AÇILABİLECEK…4 GALERİ MEKANI SANATSEVERLERİ BULUŞTURACAK

Dört adet sergi salonuna sahip Sanat Merkezi’nde, sadece resim değil, heykel, fotoğraf, plastik ve diğer sanat dallarına mensup sanatçıların da sergileri yer alacak. Aynı anda bir çok serginin açılabileceği Sanat Merkezi 4 farklı galeri mekanı ile hizmet verecek. Dört kişisel veya karma serginin aynı anda açılabileceği fiziki bir yapıya sahip olan Sanat Merkezi 2 veya tek sergi kurgulayabilme hareketliliğine de sahip olacak.

Sanata, sanatçıya ve izleyiciye saygı ilkesiyle kurulan aynı zamanda Kıbrıs Türk Kültür ve sanat dünyasında öncü bir rol oynayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, her türlü sanat dalına kapılarını açan, sanatçıların ve sanatseverlerin bir araya geldikleri bir kültür merkezi olacak.

DAHA ÇOK SANATÇIYI SEYİRCİYLE BULUŞTURMAYI AMAÇLIYOR…

Merkez, yurtdışından ve Kıbrıs Türk sanat tarihinde yerini almış sanatçılar ile sanat dünyasında genç yeteneklerin sergilerinin sanatseverlerle buluşmalarını sağlarken, düzenlenecek kişisel ve karma sergilerle, özellikle genç sanatçılara verilecek destekle, ülkede bir sanat piyasasının oluşmasının da zemini oluşturulacak. Halkın sanat üretim sürecini bizzat yaşayarak kendi yaratıcı gücünü keşfetmesi sağlanacağı Sanat Merkezi ile sanata olan ilgi ve sevginin içselleştirilmesine de katkıda bulunulacak.