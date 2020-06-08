9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu Bildirileri Kitaplaştı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, geleneksel olarak gerçekleştirdiği bu sempozyumlar çok değerli kişileri anımsıyor,anımsatıyor.

21-22 Mayıs 2018 yılında Kıbrıs Türk Yazınına çok büyük katkıları bulunan;Harid Fedai, Ali Nesim, Filiz Naldöven, Fikret Demirağ, Kutlu Adalı, M. Taner Baybars ile Kaya Çanca üzerine birçok araştırmacı ve akademisyen bildiriler sundu,anılarını paylaşıldığı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) tarafından düzenlenen “9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu”, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 21-22 Mayıs’ta günlerinde yapılmıştı

332 sayfalık eserde içerisinde 20 makale bulunuyor. Mempozyumun ilk gününde İsmail Bozkurt “Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın Son Yıllarda Yitirdiği Üç İz Bırakmış Edebiyatçı (Harid Fedai, Ali Nesim ve Fikret Demirağ) Üzerine”, Ulus Irkad “Harid Fedai ve Kutlu Adalı Üzerine”, Yrd. Doç. Dr. Tayyibe Uç “Ölür İse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil” konulu sunumlar gerçekleştirdi. İkinci oturumda Doç. Dr. Netice Yıldız “Çocukluk Anılarıma Dek Uzanan Uzak Diyar Dostu: Taner Baybars (1936-2010)” , Prof. Dr. Ulvi Keser ve Devran Akbayram “Nacak Gazetesi ve Dağarcık Bağlamında Kutlu Adalı Üzerine Bir Değerlendirme”, Hüseyin Ezilmez “Filiz Naldöven’in ‘Köşede Durmak’ Oyununda Sosyal Tenkit” konularında sunulan makaleler yayımlandı.

22 Mayıs Salı gününün ilk oturumunda Prof. Dr. Esra Karabacak ve Aslı Piro “Ali Nesim’in Eserlerinde Dil Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler”, Doç. Dr. Şevket Öznur “Ali Nesim Hocanın Kıbrıs Türk Edebiyatı’na Getirdiği Yenilikler”, Ceyhan Özyıldız “Ali Nesim’in ‘Zeytin Esirleri - 1’ ve ‘Zeytin Esirleri - 2’ İsimli Öyküleri Üzerine Bir İnceleme” ve Eralp Adanır “Yaşamın Güzelliklerini Keşfedin” kitabında, Ali Nesim Felsefesinin İzdüşümleri” konularında sunumlar yapıldı. İkinci oturumda ise Doç. Dr. Şevket Öznur “Fikret Demirağ’ın Şiirine Genel Bir Bakış”, oturumda Fatih Yalıner “Filiz Naldöven’in Hafızalı Doku Şiir Kitabında Anımsama”, Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya “Filiz Naldöven Şiirinde Varoluş Alanı Olarak Dil”, Ulus Irkad ise “Fikret Demirağ, Filiz Naldöven ve Kaya Çanca Üzerine” Üçüncü oturumda Dr. Selda Uygur “Fikret Demirağ Şiirlerinde Akdenizli Aşk ve Kadın”, Prof. Dr. Ulvi Keser “Akdenizlilik Bağlamında Fikret Demirağ Şiirlerine Kesitsel Bir Bakış” ve Mehmet Kansu “Fikret Demirağ Üzerine” sunumları yapılan bildiriler makale olarak kültürel arşivimizde yer alacak. Bilimsel makalelerin ve anıların yer aldığı bu çalışma gelecek kuşaklara bir ışık olup değerli aydınlardan öğrenmeleri gereken bilgileri bu makalelerde bulurken, vefa duygusunu da biraz olmuş öğrenecekler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

NERDESİN ALİ HOCA

Gökyüzünü delip geçen,

Rüzgarlarla duvar olan

Yemyeşile kucak açmış

Sent Hiliaryon’da

Şimdi sabah oluyor.

Templos’a inen vadilerde,

Zaman durmuş,

Sisler,beyaz beyaz akıyor,

Uyuyor zeytniler,harnıplar

Ve sandal ağaçları.

Bir gölge yol buluyor,

Dolaşıyor usul usul,

Yalçın yamaçlarında

Beşparmakların.

Göz gözü görmez sisler içinde,

Islık seinin titrek dalgasında.

Harnıp buduyor, zeytin aşılıyor,

Bu, sen misin Ali Hoca?.

Kara bulutlar iniyor.

Hafif esen yel eşliğinde.

Daha aşağıya,daha düzlüklere.

Dinazor ağzı kepçeler

Tuzla buz ediyor kayalıkları.

Binlerce yılda oluşmuş,

Yaşlı zeytinlikleri.

Rüzgarın,

Tozunu alamadığı yamaçlar,

Teknolojiye teslim.

Sökülen ağaç dostların hesabı yok.

Ne zeytinin, ne de harnıbın,

Artık rüzgarlar,

Türkü söylemeyecek

Bu yamaçlarda

Sen nerdesin Ali Hoca?

Sesleri dinmiş uçan kuşların,

Su sızmıyor şinyaların kökünden.

Son soluğnu verirken

Kara toprağın kara böcekleri,

Kara yılanları.

Bir yokoluş türküsü,

Bir yeşil kıyımı yansıyor

Belleklre.

Artık keçi yollarında,

Yok yürüyen,koşan gölgeler,

Efsaneler gibi.

Sen nerdesin Ali Hoca.

Kınalı kuzular,artık melemiyor,

Bahar çiçekleri açmıyor

Yollarında köyünün.

Ne bahçeler kaldı yarına,

Ne de horoz laleleri,

Taşlı tarlalardan toplandığın.

Binlerce çalının,tülümbenin

Çevreye yayılan,

Doğal parfümleri de kalmadı,

Zehirlerden,hormonlardan.

Sen ne diyorsun Ali hoca?

Özledik seni Ali Hoca,

Güven veren gülüşünü

Hırsızlara dur değişini,

Doğa düşmanlarına,

Veryansın edişini.

Özledik seni be Ali hoca.

Bir şövalye olup,

Uzun mızrakla,

Yürü haramiler üstüne.

Bir deli poyraz ol

Es Beşparmaklardan

Akdenize doğru.

9.10.17 Altay Burağan