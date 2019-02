9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali 1 Mart'ta başlıyor

13 farklı tiyatro ekibinin toplam 17 oyun sergileyeceği 1-27 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali “Artık yüzü gülmeli. Çünkü başka dünya yok!’” sloganıyla 1 Mart’ta başlıyor

Çatalköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Beşparmaklar Tiyatro Festivali artık uluslararası boyuta ulaştı ve “Artık yüzü gülmeli. Çünkü başka dünya yok!’” sloganıyla 1 Mart’ta başlıyor.

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediyesi Meclis Üyeleri, Arapköy ve Çatalköy Muhtarları, Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik ve festivale katılacak tiyatro topluluklarının temsilcileri katıldı.

Olive Tree Otel’de düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu “Bugün yine bir festivalimizin ilk adımını burada atıyoruz birlikte. 9. Beşparmaklar ve 1. Uluslararası boyutuyla ilk kez düzenleyeceğimiz tiyatro festivalimizin ilk adımı. Çatalköy Belediyesi olarak yerel tiyatrolarımızın güçlendirilmesi ve tiyatronun halkımızla çok sağlıklı bir şekilde buluşturulup ileriye taşınılması misyonuyla bu yola çıktık” dedi.

“ÜLKE TANITIMIYLA İLGİLİ MİSYON ÜSTLENDİK”

Festivalin bu sene başka bir boyut kazandığını belirten Başkan Hulusioğlu “Bu yıl buna uluslararası boyut katarak ülkemizin tanıtımıyla ilgili bir misyon üstlenmek hedefi koyduk. O doğrultuda bu yıl programımızı yaptık. Türkiye ile birlikte Sırbistan, Fransa ve İtalya’dan tiyatro gruplarıyla birlikte uluslararası festival denemesi yapıyoruz. Ülkemizdeki hem ödenekli hem de amatör ama en az ödenekli kadar profesyonelce işlerini yapan tiyatro ekipleriyle kaliteli bir festival çıkartmak hedefiyle bu yıl organize olduk” dedi.

“ÜLKEMİZDE YAPILAN EN ZOR SANATIN ANASI: TİYATRO”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu sözlerini “Tiyatro ülkemizde gerçekten en zor yapılan sanatın anasının oluştuğu bir meslektir. Günlük yaşantımızdaki güzel ve kötü şeyleri seyirciyle canlı performansta buluşturan bir eylemdir. Bunu yaratmak, sahnelemek, beğendirmek gerçekten çok zordur. Yapılan her hata anında seyirciyle yüzyüze geliyor. O yüzden gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Takdiri bu arkadaşlarımızın alması gerekiyor. Bizler yönetici olarak bir aracıyız. Bütün emek verenleri gönülden kutluyor, seyircinin alkışlarıyla tekrardan onurlandırılacaklarını düşünüyorum. Bundan eminim. Belediye Meclis Üyelerimize, muhtarlarımıza ve tabii ki sponsorlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanlığı’na, Kültür Dairesi’ne, OliveTree Otel ve Malpas Otel’e sonsuz teşekkür ediyorum” diyerek bitirdi.

ATİK: “9 YIL ONCE ÇADIRDA BAŞLAYAN SERÜVEN”

Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik ise konuşmasında şunları söyledi:

“9.’sunu gerçekleştiriyoruz ve 1. Uluslararası festivalimiz. 9 yıl once çadırda başlayan serüvenimiz şu anda bir salonda devam ediyoruz. Bu çok önemlidir. Şu anda uluslararası boyut düzeyinde bir deneme yapıyoruz”

“YABANCI OYUNLAR TAMAMEN FİZİKSEL”

Derman Atik, izleyicilerin yabancı oyunları anlayıp anlayamama konusuna da değinerek “İzleyicilerimizin kafasında şöyle bir soru olabilir: Fransa’nın, İtalya’nın, Sırbistan’ın oyunlarını ben nasıl anlayacağım? O dili nasıl anlayacağım. Şunu belirtmeliyim ki bu oyunların tümü tamamen fiziksel oyunlar. Dile dayalı değildir, ama sahnede göreceğiniz herşey mükemmeldir. Çünkü bu oyunları izleyerek getirdik. Yurt dışında katıldığımız organizasyonlarda bunları görerek buraya davet ettik. Bütün bu oyunların hiçbirinin dilinin sorunu yok. İzleyici rahatlıkla algılayabilecek” dedi.

“HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Atik sözlerini “Çok güzel insanlarla çalıştık. Seyircimizin karşısına en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Arı gibi çalıştı arkadaşlar sağolsunlar. Özel bir sürece girdik. Sponsorlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işler sadece belediye olanaklarıyla kolay yürümez. Burada şahsım, ekip arkadaşlarım ve belediyem adına bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek bitirdi.

13 farklı tiyatro ekibinin toplam 17 oyun sergileyeceği 1-27 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali biletleri ve bilgi için Çatalköy Belediyesi’ne 0392 824 40 68/113-116 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Bilet fiyatları 10 Türk Lirası, öğrenci 5 Türk Lirası olarak belirlendi.