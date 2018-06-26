8’inci Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali Cuma günü başlıyor

200’e yakın nüfusuyla şirin bir dağ köyü olan Çınarlı’da ülkedeki insanları biraraya toplayıp güzel bir festival gerçekleştirme amacında olduklarını vurgulayan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, festivali “kültürümüzü ve geçmişimizi bulacağımız bir festival” olarak niteledi

Çınarlı’yı Sevenler Derneği ve Çınarlı Muhtarlığı, Geçitkale Belediyesi desteğiyle 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 8’inci Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali’ni düzenliyor.

Geçitkale Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Çınarlı köyünde yapılacak festivalle ilgili bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 200’e yakın nüfusuyla şirin bir dağ köyü olan Çınarlı’da ülkedeki insanları biraraya toplayıp güzel bir festival gerçekleştirme amacında olduklarını vurguladı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, festivali “kültürümüzü ve geçmişimizi bulacağımız bir festival” olarak niteledi

Festivalin düzenlenmesinde Çınarlı’yı Sevenler Derneği’nin büyük emeği olduğunu söyleyen Hasan Öztaş, “Bu işler onlar sayesinde başarılıyor. Biz sadece onların yanında itici güç, motive edici insanlar olarak bulunmaktayız” dedi.

HÜSREV BEKTAŞ

Çınarlı’yı Sevenler Derneği Başkanı Hüsrev Bektaş, bu festivalde “yorgan dikimi ve yorgan kaplama” öne çıkaracaklarını belirtti.

Bugün ülkede seyyar yorgan dikiminin kalmadığını, dükkanında çalışan bir tek kişinin olduğunu ve orada bir yorgan diktirdiklerini anlatan Bektaş, festival alanında da bu yorganın kaplamasını yapacaklarını söyledi.

Bektaş, bu konularınyeterince işlenmediğinden unutulmak üzere olduğunu, sosyal bilgiler derslerinde işlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çınarlı’yı Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emete Bektaş ise dernek ve Çınarlı halkı olarak emek ve birliktelikle örfü, adetleri, müziği, şiiri ve daha birçok kültürel değeri günümüze getirerek, paylaşmak için 8. kez festivalin kurulacağını ifade etti.

FESTİVAL

8’nci Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali programında halk dansları gösterisi, Geçitkale Belediye Orkestrası’nın konseri, Yıltan Taşçı’nın “Çınarlı’nın Çınarları” isimli fotoğraf sergisi, Dr. Hasan Tahsin Gözmen’in yaşamını konu alan oyun, Bahar Gökhan ve Aydın Alimer’in konseri yer alıyor.