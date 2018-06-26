banner107
TMT Derneği lokali içler acısı
TMT Derneği lokali içler acısı
32 0
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
75 0
Kamyon dehşeti
Kamyon dehşeti
257 0
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
144 0
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
113 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
76 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
139 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
279 0
banner82
banner147

8’inci Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali Cuma günü başlıyor

banner27

200’e yakın nüfusuyla şirin bir dağ köyü olan Çınarlı’da ülkedeki insanları biraraya toplayıp güzel bir festival gerçekleştirme amacında olduklarını vurgulayan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, festivali “kültürümüzü ve geçmişimizi bulacağımız bir festival” olarak niteledi

8’inci Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali Cuma günü başlıyor
banner137

Çınarlı’yı Sevenler Derneği ve Çınarlı Muhtarlığı, Geçitkale Belediyesi desteğiyle 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 8’inci Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali’ni düzenliyor.
Geçitkale Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Çınarlı köyünde yapılacak festivalle ilgili bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.
Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 200’e yakın nüfusuyla şirin bir dağ köyü olan Çınarlı’da ülkedeki insanları biraraya toplayıp güzel bir festival gerçekleştirme amacında olduklarını vurguladı. 
Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, festivali “kültürümüzü ve geçmişimizi bulacağımız bir festival” olarak niteledi
Festivalin düzenlenmesinde Çınarlı’yı Sevenler Derneği’nin büyük emeği olduğunu söyleyen Hasan Öztaş, “Bu işler onlar sayesinde başarılıyor. Biz sadece onların yanında itici güç, motive edici insanlar olarak bulunmaktayız” dedi. 
HÜSREV BEKTAŞ 
Çınarlı’yı Sevenler Derneği Başkanı Hüsrev Bektaş, bu festivalde “yorgan dikimi ve yorgan kaplama” öne çıkaracaklarını belirtti.
Bugün ülkede seyyar yorgan dikiminin kalmadığını, dükkanında çalışan bir tek kişinin olduğunu ve orada bir yorgan diktirdiklerini anlatan Bektaş, festival alanında da bu yorganın kaplamasını yapacaklarını söyledi. 
Bektaş, bu konularınyeterince işlenmediğinden unutulmak üzere olduğunu, sosyal bilgiler derslerinde işlenmesi gerektiğini ifade etti.
Çınarlı’yı Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emete Bektaş ise dernek ve Çınarlı halkı olarak emek ve birliktelikle örfü, adetleri, müziği, şiiri ve daha birçok kültürel değeri günümüze getirerek, paylaşmak için 8. kez festivalin kurulacağını ifade etti.
FESTİVAL 
8’nci Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali programında halk dansları gösterisi, Geçitkale Belediye Orkestrası’nın konseri, Yıltan Taşçı’nın “Çınarlı’nın Çınarları” isimli fotoğraf sergisi, Dr. Hasan Tahsin Gözmen’in yaşamını konu alan oyun, Bahar Gökhan ve Aydın Alimer’in konseri yer alıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.