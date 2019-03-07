Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, 11-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçiriliyor.



ULUSLARARASI KADIN SANATÇILAR SANAT BULUŞMASI’NA KATILACAK SANATÇILAR…

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Halk Kütüphanesi’nde yer alacak 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliği farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelecek olan sanatçıların, ülkemiz sanatçıları ile birlikte sanat üretebilmelerine imkân yaratmak hedefiyle yapılıyor.

Proje Koordinatörlüğü ile Küratörlüğünü üstlenen İpek Denizli Karagöz’ün sanatçı olarak da yer alacağı sanat buluşmasına, ülkemiz resim ve seramik sanatçılarından Semral Öztan, Gökçe Keçeci, Nergül Gezer Dündar ve Bedia Kale katılıyor. Etkinliğe, Türkiye’den Prof. Dr. Meliha Yılmaz ve Emel Ülüş, İran’dan Elmira Shokr Pour, Mali’den Massira Toure, Hindistan’dan Sangeeta Gupta, Brezilya’dan Guadalupe Romero Silva, Sırbistan’dan Gala Caki, Bosna Hersek’ten Radmila Lizdek ve Makedonya’dan Elizabeta Avramovska katılacak. 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin onur konukları ise bu yıl ülkemiz duayen sanatçılarından Emel Samioğlu ve İsmet Tatar oluyor.



SANAT BULUŞMASI KAPSAMINDAKİ ETKİNLİKLER

Hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde çalışmalarını sürdürecek sanatçıların Basına Tanıtımı, 14 Mart Perşembe günü, saat 10.30’da Girne Halk Kütüphanesi’nde yapılacak.

Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliği kapsamında Girne Halk Kütüphanesi’nde; 12 Mart Salı günü saat 14.30’da Drama Liderliğini Öznur Umut’un yapacağı Drama Etkinliği, 13 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da Drama Liderliğini AyşemTomgüsehan’ın yapacağı Atatürk Öğretmen Akademisi 4. Sınıf öğrencileriyle “Sanat ve Drama” isimli drama etkinliği, 16 Mart Cumartesi günü saat 10.30’da Sanat Buluşması’nın Onur Konuğu İsmet Tatar’ın “TheYoungAssociation of CyprusPaperArtistsandIt’s Development” konulu sunumu ve 17 Mart Pazar günü saat 14.30’da Drama Liderliği’ni Ülkü Beyoğlu’nun yapacağı Etkileşimli Drama Derneği’nin “Sanat ve Drama” temalı halka açık drama etkinliği yer alacak.

Güzelyurt Bölgesi’nin gezileceği 15 Mart Cuma günü de ODTÜ Kalkanlı Kampüsü’nde Prof. Dr. Meliha Yılmaz’ın “Estetik ve Kiç Beğeni Bağlamında Görsel Algı” isimli sunumu gerçekleştirilecek.

Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde yapacakları çalışmaları sonucunda tamamlayacakları eserleri 18 Mart tarihinde İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda saat 18.30’da açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak. 1 Nisan tarihinde de Girne’ye taşınacak olan sergi saat 18.30’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak.

