3. Aksa Fotofest 2018 fotoğraf yarışması kazananları açıklandı

3. Aksa Fotofest 2018 fotoğraf yarışmasında, 4 Başarı Ödülü ve 2 Aksa Özel Ödülü’nü kazananlar açıklandı.

FODER’den yapılan açıklamaya göre, İki kategoride düzenlenen yarışmada, “Gölgeler ve Silüetlerin Enerjis ” kategorsinde 179 fotoğraf, “İnsan ve Sokağın Enerjisi” kategorisinde de 180 fotoğraf değerlendirilirken, birinci kategoride 19 eser sergileme ve 3 eser ödüle layık görüldü. İkinci kategoride ise 3 eser ödüle 29 eser sergilemeye değer görüldü.

Gölgeler ve Silüetlerin Enerjisi kategorisinde; Başarı Ödülleri’ne Marina Bulduk “Çerçeveler” (Türkiye), ve Mehmet Gökyiğit “Night Dancers” (KKTC), AKSA Özel Jüri Ödülü’ne Erdal Baykara “İnşaat” (Türkiye) layık görüldü.

İnsan ve Sokağın Enerjisi kategorisinde ise Başarı Ödülleri’ni Emel Sefer “Pür Neşe” ( KKTC) ve Mehmet Aslan “Geçmişe Yürümek” (Türkiye), AKSA Özel Ödülü’nü ise Ramadan Gümüşok “Ara Sokak” (KKTC) kazandı.

Yarışmada sergileme alan sanatçılar ise; “Bahadır Sansarcı, Hüseyin Çekirdek, Emine Üzmez Algün, Mehmet Gökyiğit, Mehmetali Karahasan, Osman Yüksek, Veysi Canateş, Ramadan Gümüşok, Serkan Tekin, Tevfik Ulual, Fergün Ulual, Cengiz Şimşat, Emel Sefer, Erdal Baykara, Gürhan Şahin, İnci Emirzadeoğulları, Mustafa Karahasan, Samet Elveren, Serkan Tekin, Umut Yolsal ve Gülin Yüksel”

Yarışmanın sergisi ise Saçaklı Ev’de 23 Temmuz’da açıldı.