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"3, 2, 1: Yuppi" oyununun prömiyeri 7 Martta

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Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu, 2019-2020 tiyatro sezonunu İlke Susuzlu'nun yazıp yönettiği "3, 2, 1: Yuppi" isimli çocuk oyunuyla açıyor.

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"3, 2, 1: Yuppi" oyununun prömiyeri 7 Martta

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamaya göre, oyunun ilk gösterimi 7 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Gazimağusa'da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yer alacak.
Bilet ve bilgi için 05338230310 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.
"3, 2, 1: Yuppi" adlı oyun boyunca, iyiyle kötü, güzelle çirkin, doğruyla yanlış, cesaretle korku kavramları karşı karşıya getiriliyor ve oyun iyiye, güzele, doğruya, cesarete nasıl varılabileceğini anlatmaya çalışıyor.
En sonunda da iyilik yapanların bir şekilde ödüllendirilebileceğinin de mesajını veriyor. Sürekli "Umut edin ve yeni doğacak günün her an sürprizlere gebe olduğunu da unutmayın" diyor.
Komedi Tiyatrosu açıklamasında oyunun konusu şöyle özetleniyor:
"Oyunda çocukluğumuzdan beri izlediğimiz çizgi film ile okuduğumuz masal karakterleri Yuppi denilen bir ormanda tesadüf eseri bir araya geliyor. Kötüler'den kaçan iyi yürekli kahramanların kaderleri Yuppi ormanında kesişiyor. Kötüler tarafından türlü planlar yapılarak kıskıvrak yakalanan İyiler'in imdadına Yuppi Ekibi yetişiyor." 
Oyunun sponsorluğunu Noyanlar İnşaat Şirketi, Özçelebi Oto ve Coldwell Banker Smart Plus Şirketi'nin yaptığı kaydedildi.
 
 

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