28. devlet fotoğraf yarışması sergisi 12 aralık çarşamba günü açılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği 28.Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışı 12 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da yapılıyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından yapılacak sergi açılışında, yarışmada ödül almaya hak kazananlara ödülleri de verilecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, seçici kurul üyeliklerini Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçıları Burak Şenbak, Çerkes Karadağ ile Prof. Oktay Çolak’ın yaptığı ve 52 katılımcının 710 fotoğraf ile katıldığı 28. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın 5 Kasım tarihinde açıklanan sonuçlarına göre 26 katılımcının 68 eseri sergileme almıştı.

SERGİ AÇILIŞINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda, 3 kategoride gerçekleştirilen 28. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü Nilgün Ortaş’ın, Mansiyon ise Emel Sefer’in olmuştu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülüne Alev Emre Gürsevve, Mansiyona da Ayla Merttürk layık görülmüştü.

Gölge ve Silüet kategorisindeki Başarı Ödülü ise, Emel Sefer’in, Mansiyon da Dolgun Dalgıçoğlu’nun olmuştu.

28. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü Tevfik Ulual’ın, Kültür Dairesi Özel Ödülü Osman Yüksek’in ve Ziya Rızkı Özel Ödülü de Atilla Karaderi’nin olmuştu.

En fazla eseri sergilenmeye değer bulunan fotoğrafçı ödülünü almaya da toplam 7eseri sergileme alan Buket Özatay layık bulunmuştu.

TEVFİK İLERİ 28. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ’NDE ONUR KONUĞU

Sergide ödüllü fotoğraflar ile birlikte seçici kurulun sergilemeye değer bulduğu Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde 23, Serbest (Renkli) kategorisinde 24, Gölge ve Silüet kategorisinde ise 21 fotoğraf sergilenecek. Ayrıca bu yıl Kıbrıs Türk fotoğraf sanatına katkılarından ötürü Fotoğraf Sanatçısı Tevfik İleri de XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’ne onur konuğu olacak ve sergide 3 eseri sergilenecek.

XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde eserleri eserleri yer alacak olan fotoğrafçılar ve eserleri şöyle:

Serbest (Siyah/Beyaz) Kategorisi

Nilgün Ortaş “Seral” BAŞARI ÖDÜLÜ Emel Sefer “Masumiyet” MANSİYON Alev Emre GÜRSEV “Eyes Of Lady” Alev Emre GÜRSEV “Povder” Buket Özatay “Bakış” Buket Özatay “Nostalji” Ebru Derviş “Bros” Ebru Derviş “Thumbs up” Haktan Okumuşoğlu “Five Star” Hüseyin Çekirdek “Tutuklu Olmak” Kenan Hürdeniz “Triangles” Kenan Hürdeniz “Yol” Mehmet Gökyiğit “Cigar making” Mehmet Gökyiğit “Futuristic” Mete Algün “Years” Musa Alper Eroğlu “Man 1” Nevin Yüksek “Yürüyüş” Nilgün Ortaş “Kaygı” Sadiye Öksüzoğulları “Göç” Sadiye Öksüzoğulları “İbadet” Veysi Canateş “Yalı” Yıltan Taşçı “Balıkçılar” Yıltan Taşçı “Sonsuzluk”

Serbest (Renkli) Kategorisi

Alev Emre Gürsev “Pray” BAŞARI ÖDÜLÜ Ayla Merttürk “Horses” MANSİYON Atilla Karaderi “Sunset Harmony” ZİYA RIZKI ÖDÜLÜ Altuğ Galip “Holy Red” Altuğ Galip “Old Man” Altuğ Galip “The Princess” Buket Özatay “Bejno” Emel Sefer “Küçük Rahipler” Emel Sefer “Penceredeki Kadın” Emine Üzmez Algün “Feathers” Engin Arca “Fascination” Haktan Okumuşoğlu “Choose Your Way” Haktan Okumuşoğlu “Magical Rocks” Haktan Okumuşoğlu “Retirement Plan” Hüseyin Çekirdek “Uzaklardan Seyretmek” Kenan Hürdeniz “Bled” Kenan Hürdeniz “Ways” Nevin Yüksek “Yemek Zamanı” Nevin Yüksek “Düşünce” Nilgün Ortaş “Gezinti” Nilgün Ortaş “She Suffers” Osman Yüksek “Damlanın Aşkı” Saydam Soy “Thunder Blast” Şefik Ormancıoğlu “Milky waves”

Gölge ve Silüet Kategorisi