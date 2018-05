2018 yaz kitapları

Yeni çıkan kitaplar neler? Hangi kitabı okumalı? Kitap seçerken bu sorulara yanıt arayan okuyucular için yerli ve yabancı yazarlardan yeni kitap önerileri..

Yakma Zevki: Fahrenheit 451 Öyküleri / Ray Bradbury

Amerikan Ulusal Kitap Ödülü ve Pulitzer Onur Ödülü alan, sadece bilimkurgunun değil fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci yüzyıldaki ustalarından biri Ray Bradbury’nin ölümünden sadece iki sene önce derlenen ve klasik eseri Fahrenheit 451’in geçtiği yolları haritalandıran Yakma Zevki, bir yazarın edebi süreci içinde çıkılan hayret verici bir yolculuk. Kültürün homojenleşmesi, teknolojinin beraberinde duyarsız bir dünya getirmesi, insanların geçmişleriyle olan bağlarının kopması gibi meseleler Yakma Zevki’ni oluşturan öyküler. Ray Bradbury’nin kariyerinin farklı dönemlerinden

14 öykünün yanı sıra Fahrenheit 451’in öncül versiyonları olan Geceyarısından Epey Sonra ve İtfaiyeci öyküleri de bu derlemede yer alıyor.

Gölgeler / Zülfü Livaneli

Zülfü Livaneli’nin yeni kitabı, Doğan Kitap etiketiyle çıktı. Gölgeler, İstanbul’a ve onun yazarlarına, şairlerine saygı duruşu niteliğinde. Fatih Sultan Mehmed, Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Nâzım Hikmet, Yahya Kemal, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Veli, Ülkü Tamer, Ece Ayhan, Cemal Süreya ve Attila İlhan'ın gölgeleri bir arada...

Örümcek Ağı / Agatha Christie

Polisiye edebiyatın kraliçesi Agatha Christie’nin Türkiye’de hiç yayımlanmamış romanı Örümcek Ağı, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı. Agatha Christie’nin 1954 yılında kaleme aldığı ve Londra’daki Savoy Tiyatrosu’nda 774 kez sahnelenen Örümcek Ağı adlı oyun, Charles Osborn tarafından romanlaştırıldı. Ünlü bir diplomatın karısının, evinin salonunda bir ceset bulmasıyla başlayan macera, okurları Christie’nin kıvrak zekasına bir kez daha hayran bırakacak.

Hayalperestler ve Günahkârlar / Matthias Göritz

Matthias Göritz’in Robert-Gernhardt Ödülü’nü kazanan yeni romanı “Hayalperestler ve Günahkârlar” Türkçede. Alman edebiyatının başarılı ve tanınmış yazarlarının başında gelen Matthias Göritz’in ödüllü yeni romanı, sürükleyici ve şaşırtıcı bir sinema romanı olarak bir film için perde arkasında yaşananları heyecanla önümüze seriyor. Bu sürükleyici ve canlı diyalog romanında Matthias Göritz alışılmadık bir baba-oğul hikâyesi etrafında sinema endüstrisinde sanatın, izleyici kitlelerinin ve gerçeğin yerini heyecanlı bir üslupla sorguluyor.

Mahremiyet: Dijital Toplumda Özel Hayat / Eirik Løkke

Koç Üniversitesi Yayınları’nın (KÜY) çıkardığı Eirik Løkke imzalı kitap, yeni teknolojilerin özel yaşamımızı nasıl doğrudan tehdit ettiğini açıklıyor. Kişisel verilerimizin kaydedilerek hem istihbarat örgütleriyle paylaşılması hem de ticari şirketlere pazarlanması sonucunda ihlal edilen özel yaşamımızı nasıl emniyet altına alabileceğimizi inceliyor ve hem mahremiyeti önemseyecek hem de faydalı dijital araçların ve hizmetlerin gelişmesini sağlayacak bir dengenin nasıl kurulacağını keşfetmeye çalışıyor.

Başka Karşılaşmalar / Adalet Ağaoğlu

Adalet Ağaoğlu’ndan deneme, değini ve söyleşiler bir arada. Dizinin ilk kitabı Karşılaşmalar’da olduğu gibi, yazar yine okurunu karşılıyor bu kitapta. Ancak bu kez başka kentlerde “karşılaşıyor”, müzeleri ve sergileri geziyor, radyo ve tiyatro kulislerinden geçiyor, sinemaya uğruyor, çeşitli objelere dokunuyor. Everest Yayınları’ndan çıkan Başka Karşılaşmalar’da Ağaoğlu, başka karşı duruşlar sergiliyor.

Canım Kardeşim: Evden 677 Kilometre Uzakta / Mark Lowery

İyiliğin ve kaybın fevkalade öyküsü: On üç yaşındaki Martin ve kardeşi Charlie, çok özel bir yolculuğa çıkmışlardı. Preston’dan 677 kilometre uzaktaki St. Bernards’a. Tren, otobüs, taksi… Ne şekilde olursa olsun oraya gitmeyi kafaya koymuşlardı; gidecek ve St. Bernards’taki limanı düzenli olarak ziyaret eden yunusu göreceklerdi. Peki, bu yolculuğun tek sebebi o yunusu görmek miydi? Sürprizler ve maceralarla dolu bir yolculuktu bu. Martin kardeşine hayrandı fakat Charlie sıradan bir çocuk değildi. Milyonda bir rastlanacak türden birisiydi. Çok erken doğmuştu ve hayatta kalmasını kimse beklememişti. Esprili, karşı konulamaz ve fazlasıyla sıradışı bir çocuktu. Bu nedenle Martin her an tetikteydi, özellikle de bu çılgın yolculuk boyunca. İyi bir ağabey olabilmek için elinden geleni yapıyordu ancak bu her zaman kolay değildi, özellikle de St. Bernards’ta onları bekleyen şeyin önemi düşünülünce…

Hemen Hafifle / Burçak Avcı-Özlem Kunduracı

İnsanları mutlu ve hafif hissettirmenin peşinde olan Burçak ve Özlem'in 12 yıla uzanan dostluklarının sonucunda yarattıkları BO21 markası birçok insanı hedefine ulaştırdı. Kendine güvenmenin ancak kendini sevmekle mümkün olacağını savunan BO21 yenilenmek, özgüvenini artırmak ve hayata daha mutlu bakmak isteyen herkesi en hızlı şekilde hedefine ulaştırmayı amaçlıyor. Burçak ve Özlem, “Fazla ya da eksik kiloların mutlaka bir sebebi var ve gerçek bir hafifleme için o sebebi keşfetmek gerekiyor” diyor. Ancak bu keşfin ilk adımı kişinin vücuduyla tanışması, onu dinlemeyi öğrenmesidir. İşte bu noktada Burçak Avcı ve Özlem Kunduracı insanın vücuduyla kavga etmeden anlaşmanın sırrını veriyor.

Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu / Jaroslav Kalfar

Arthur C. Clarke Ödülü Adayı ve Kirkus “Yılın En İyi 10 İlk Romanı”ndan biri seçilen kitap, Library Journal’da, “Arthur C. Clarke’ın 2001’i ile bir Milan Kundera romanının birleşimi gibi olan, Philip K. Dick’inkilere benzer bir evrende geçen ve Kafka’nın Dönüşüm’üne selam vermekten geri durmayan, tuhaf biçimde ikna edici ve inanılmaz çekici bir roman” olarak tarif edildi.

Doktordan Çok Temiz /Bahri Oral

Cinius Yayınları’ndan çıkan kitap, bir çocuğun hayallerinin nasıl yerle bir edildiğini, bir erkeğin evlendikten sonraki trajikomik hallerini, bir babanın evlatları için nelere katlanmak zorunda kalabileceğini, doktorların inatçı ve huysuz teyzelerle imtihanlarını ve daha fazlasını anlatıyor. Bazen “Böyle doktor mu olur kardeşim?” bazen de “Ne doktorlar var be!..” diyeceğiniz bir kitap...

Gelincik ile Serçe / Kristy Cambron

Arkadya Yayınları’ndan çıkan roman, savaşın karanlık yüzünün çocuklardaki etkisini, kötü bildiklerimizin de içinde iyilik taşıyabileceğini yürek burkan bir dille anlatıyor. Terezin Toplama Kampı’na 15 bin çocuğun gönderildiğini ve yalnızca 100’ünün kurtulabildiğini hatırlatıyor.