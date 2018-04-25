2018 Ali Nesim Edebiyat Ödülü alanlar belirlendi

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden birisi olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenmiş ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren verilmekte olan “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” sahipleri belirlendi.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç.Dr.Şevket Öznur’un yapmış olduğu açıklamada bu yıl ödül alan isimler şöyle:

Araştırmacı-Yazar Harid Fedai, VEFA ÖDÜLÜ’ne

Yazar-Şair M. Kansu, ONUR ÖDÜLÜ’ne,

Araştırmacı Yazar Orhan Kabataş/ Yakovos Hacıpieris, ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ'ne

Yazar Bekir Kara, ROMAN ÖDÜLÜ’ne

Gazetci-Yazar Nezire Gürkan, RÖPORTAJ ÖDÜLÜ’ne

Şair İlkay Adalı, ŞİİR ÖDÜLÜ’ne lâyık görüldü.

Ayrıca Araştırmacı-Yazar Eralp Adanır’a “M. Kansu'yla Yazım Dünyasında Yürümek" adlı kitabın yazarı olarak teşekkür plaketi verilecek.

10 Mayıs 2018 Perşembe saat 19.00’da Hidden Garden-Lefkoşa’da gerçekleştirilecek ödül töreninde ayrıca araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın M. Kansu üzerine yazmış olduğu, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını, “M.Kansu'ya Yazım Dünyasında Yürümek" başlıklı kitabın tanıtımı ile Eralp Adanır tarafından hazırlanan "Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 35 Yaşında" kitapçığı da konuklara dağıtılacak.