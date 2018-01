2017’da YAYIN DÜNYAMIZ -1

Bir yılı daha bitirdik, sadece tarihsel olarak zaman dilimini değiştiği ve Dünya’nın hızla kirlendiği, yok olduğu bir evrende biz insanlar yaşamaya,üretmeye, tüketmeye devam ediyoruz. Kıbrıslı Türkler olarak karınca kararınca da kültür dünyasında yerimizi almak, diğer ülkelerdeki insanlara sesimizi duyurmak, için çabalıyoruz. Tüm dış ve iç baskılara , bizi yönetenler kültürümüze duyarsızlıklara rağmen yine de yok olmamak için üretiyoruz, yazıyoruz, yayımlıyoruz. İşte bizde varız diye bilen bir avuç aydın insan geçen yıl yayımladıkları eserler.

Yılın ilk kitabı ülkemizin en üretken yazarlarından birisi olan M.Kansu’nun, yeni şiir, öykü/anlatı, söyleşi kitabı “GÜRÜLTÜ’DEN KAÇAYIM DERKEN VİRANE” Ürün yayınları arasından çıktı. 80 sayfalık eser M.Kansu’nun seçkilerinden bir demet okuyuculara sundu.

Lefkoşa’nın tanınmış isimlerinden Sayın Ahmet Sanver, geçen yıl en üretken yazarlardan biriydi. 2017 yılında , üç ciltlik savaş anılarından sonra, üç ciltlik çocukluk anıları kitaplaştı. Sonrada yıl içinde “Eski Kıbrıs Eski Lefkoşa” anılarını yazan yazar geçen yıl bu dizinin 7. cildini yayımladı. Biraz hüzünle okuduğum bu eser, bizim üreten insanımızın nerden nereye geldiğinin öyküsünü anlatıyor Çok derslerin alınacağı eser, bir solukta okuyacağınız anıları da içeriyordu.

Osman Balıkçıoğlu’nun iki kitabı ile “Mamıt Ve Suç Ortakları” ve “Uzaktan Gazel Okuyan Adam” okuyucularıyla buluştu.

Ülkemizin tiyatro tarihinde bir mihenk taşı olan “Alikko ile Caher” oyunun Caher, karakterine can veren ve yıllar geçmesine rağmen her izlendiğinde bizleri gülmekten kırıp geçiren bu önemli oyun Kıbrıs’ın kapalı dönemindeki en önemli toplumsal sosyalleşmesi olmuştur. Geçen günlerde Merit Hotel’de tanıtımı yapılan kitabın yanında parodilerin ses kayıtlarını içeren bir de ses kayıttı okuyuculara verildi.

Usta Yazar-Şair Türkay Ilıcak’ın “Avusturalya Anılarım ve Nasrettin Hoca” kitabı çıktı. Ülkemizin önemli yazarı ve şairi Türkay Ilıcak’ın geçtiğimiz yıl yayımlanan Nasrettin Hoca kitabından sonra bu yılki diğer kitabı “Süprizlerle dolu 26 Yıllık Avusturalya Anılarım” eseri okuyucuyla buluştu. 166 sayfalık kitap çok ilginç anılarla dolu; kültür-sanattan tutun oranın yaşam kalitesi, toplum anlayışı vb. bilgiler. Yurtdışındayken insan ülkesine farklı bakar burdayken ise yurt dışına farklı bakar insan ve dünya çok değişik bir şey. Nerde mutlu olacağını bir türlü kestiremez hep bir ikilem içinde olur ama bir gerçek varsa yazarın dediği gibi “Ülkemiz buradaki alt kültürün günden güne hakimiyeti altına giriyor, değerlerimiz yok oluyor.”

Fatma Akilhoca'nın Işık Kitabevi Yayınları'da çıkan son şiir kitabı "Tuz Dölü" nun tanıtımı 6 Kasım pazartesi günü saat 20:00'de Sinan Paşa camii (Buğday camii) Mağusa 'da yapıldı. Yazarın 5 kitabı olan bu eser 105 sayfadan oluşuyor.

KIBRIS’TA OSMANLI TÜRK MİRASI ŞEHRİN GÖLGELERİ

Geçen yıl bir çok anı kitabı çıktı bunlardan birisi ;bu ülkedeki değerli hocalardan birisi olan Emir Ali Başar’ın anıları idi.286 sayfalık kitap çok önemli anıları içeriyor. Diğer bir anı kitabı usta yazar Ahmet Tolgay’ın son yıllarda yazdığı biyografi eserler toplum tarafından çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Büyük beğeni kazandığı için kitaplar çok kıs sürede de bitti. Toplumun; bu tip yayınlara büyük bir açlığı olduğu için yazarın biyografi türündeki boşluğu bir nebze olsun doldurdu tartışma kaldırmaz. 288 sayfalık “Efsane Sendikacı Necati Taşkın” kitabı , Kıbrıs’ın çok önemli dönemini bizlere anlatırken özelde Necati Taşkın’ını anlatırken genelde Kıbrıs’ın siyasi yaşamının çok önemli noktalarını bizlere detaylarıyla anlatıyor. Okumanızı salık veririz. Hakkı Atun’nun anılar kitabı dışında geçen yıl bir de “KIBRIS’TA OSMANLI TÜRK MİRASI ŞEHRİN GÖLGELERİ” adlı kitabı çıktı. Hakkı Atun, ülkemizde Başbakanlık yapan bir siyasetçi. Tabii siyaset geçer gider insanın esas mesleği ona geri döner. Hakkı Atun bir mimar, mimar demek kültürü, ülkesini iyi tanıması demek. İşte Atun’un BRT yapmış olduğu “Şehrin Gölgeleri” adlı programı güzel bir baskı kalitesiyle metinleştirilip, kitaplaştı. 229 sayfalık kaliteli ve bol renkli fotoğraflı eseri, bu konuya ilgi duyanları için önemli bir çalışma.

Araştırmacı- yazar Eralp Adanır’ın iki yeni kitabı geçen yıl çıktı. Araştırmacı-yazar 10. Eseri olan “Hocanım Neriman Cahit’le g 2017 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri gecesinde tanıtıldı. Neriman hocanım ve Eralp Adanır’ın birlikte imzaladıkları eser 222 sayfadan oluşuyor. Yazarın diğer eseri “Özelde Mağusa Genelde Kıbrıs Türk Kültürü’ne Gönül Vermiş Suna Atun”. 266 sayfadan oluşan eserde Erap Adanır’ın Suna Atun’la yayımlamış olduğu tek-ortak 11 kitap üzerine söyleşileri içeriyor.

Bu tip çalışmalar ülkemizde çok bulunmamaktadır. Yaklaşık 10 yıl önce Eralp Adanır’ın sırasıyla; “Söz Uçar Yazı Kalır-Müziğimiz Üzerine Söyleşiler-2008, “Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-Edebiyat röportajları-2015”, “Ali Nesim”2016, “Neriman Cahit”2017. Yayımladığı kitaplar, bu alandaki önce yayınlar oldu. Bir röportajın nasıl yapıldığını, nasıl soru sorulduğunu, bu eserler okunarak öğrene bilinir. Bence bu kitaplar üniversite iletişim fakültelerinin ders kitapları olmalılar.

Yılın en önemli sözlüğü ise Orhan Kabataş Ve Yakovos Hacıpieris’den geldi. “Kıbrıs Türk Ve Rum Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü”adlı yayım çok önemli bir çalışma idi.

Sözlü yazın, başlangıçtan bugüne değin, toplumların, buna bağlı olarak insanların köklerini, ekinlerini, gelenek ve göreneklerini “söz” aracılığıyla, kuşaktan kuşağa aktararak yaşatmaktadır. Dil bir toplumun en önemli varlığıdır, dili olmayan toplumlar, yok olmaya mahkûmdurlar. Bugün günden güne yok olan, bir çok Dünya diliyle birlikte, o topluluğun ekini de yok olmaktadır. Bir dilin gelişmişliği o dili yaratan toplumun ekiniyle ilgilidir. Ekin, yani maddi ve manevi üretimlerin toplamı ne derece zengin ise dili de o derece zengindir.

685 sayfalık eserin yarısı Türkçe yarısı Rumca olarak yayımlandı.

“BİR KÖYÜN ANATOMİSİ CİHANGİR-ABOHOR” adlı eser bir başka önemli araştırma kitabı idi. Dr.Bilgin Ergene Abohor doğumlu Konya’da yaşamını sürdüren bir doktorumuz. Köyü Abohorla ilgili iki ciltlik çok önemli yayını geçen günlerde okuyucuyla buluştu. Böylesi çalışmalar ülkemiz ekini için çok önemli. Tüm detayları ile köyün anatomisi bizlere veriliyor. Yeme-içmeden, söylencelerine, eski köylülerin fotoğraflarından, düğünlere. Yazar büyük ve titiz araştırması sonucunda bu değerli kitabı kaybolmaya yüz tutan gelenek ve görenekleri aktararak bir nebze olsun birçok bilgiyi kayıt altına aldı.

Gazeteci-Yazar Yücel Hatay’ın 19. Kitabı Mücadele(1961-1973) çıktı. 268 sayfalık eserde Halkın Sesi gazetesinde 1961-1973 yıllarında Mücadelemizle ilgili yazılardan seçmeler yapan yazar, ayrıca tarihe de ayna tutuyor. Böylesi köşe yazıları toplumun aydınlanması açısından çok önemlidir.

MUSTAFA ŞAH’TAN KIBRIS’IN TATLARI adlı eser geçen yılki önemli bir yemek kitabı idi.

Son yıllarda Kıbrıs mutfağı ile ile bir çok kitabın piyasaya çıkması bizleri çok mutlu etmektedir. Eskiden sadece bir-iki kitap bulabilirken, artık bilimsel ve gelenekselin bir arada yazıldığı bir çok eser elimizin altında. Bu da ülke mutfağının yaşatılması ve genç kuşaklara öğretilmesi açısında çok çok önemli. Mustafa Şah’ın 368 sayfalık Zoom yayınevinden çıkan kitabı, bu alanda yazılmış önemli eserlerden birisi. Bol fotoğrafların ve tariflerin yer aldığı kitap, önemli bir çalışma. Yine Mormenekşe Kadınları Birliği’nin Zoom yayınları arasından çıkan “Cinara” yemek kitabı Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanması açısından çok önemli bir çalışma idi.

DİLLERE DESTAN KIBRIS VE BİLBAY EMİNOĞLU

Ülkemizin en usta kalemlerinden ve yazarlarından birisi olan rahmet Bilbay Eminoğlu’nun geçen günlerde Kıbrıs Gazetesi’nde yazmış olduğu yazılardan bir seçkinin yapıldığı “Dillere Destan Kıbrıs” adlı eseri yayımlandı.

“FARKLI BİR KÜLTÜR DİLLİRGA” KİTABI ÇIKTI

Orhan Oydaş’ın “Farklı Bir Kültür Dillirga” adlı iki ciltlik önemli araştırma kitabı çıktı. Her zaman çok tartışılan ve konuşulan “Dillirga” bölgesi türkülere bile konu edilmiştir. Bu konuda birçok bilimsel makale yayımlanmıştır.

GEORGE HİLL’İN KÜLT ESERİ KIBRIS TARİHİ’NİN DÖRDÜNCÜ CİLDİ TÜRKÇEDE

Kıbrıs tarihinin en önemli eserlerinden birisi olan George Hill’in Kıbrıs tarihi geçen yıl 738 sayfa olarak Türkiye İş Bankası kültür Yayınları arasından çıktı. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Nazım Can Serbest’in çevirdiği eser, birçok Kıbrıslı akademisyenin de katkılarıyla güzel bir Türkçeyle dilimize ulaştı. Rahmetli Ali Nesim hocanın aracılığıyla bilinmeyen bir çok bilginin doğrusu Nazım Can’a, ulaştırılarak, eser mükemmel ve doğru bilgilerle çevrildi. British Müzesi’nin eski müdürlerinden olan George Hill, Kıbrıs’a gelerek uzun süre araştırmalar yapmış, ve eski eserlerin korunması için büyük uğraş vermiştir.

Galeri Kültür Yayınları, nitelikli Kıbrıs kitaplarıyla her zaman okuyucularına değerli eserler kazandırmayı kendisine bir ilke edinmiştir. İlklere her zaman imza atan yayınevi, ayrıca özgün eserler yayımlamayı cesur duruşlarıyla başarmaktadırlar. İşte bu duruş yayınevinden her zaman Kıbrıs insanına bilimsel eserlerin ulaşmasını sağlamıştır ve sağlamaktadır. Geçen yılki “Kıbrıs Savaşı 1570-71” adlı Antonio Maria Grazani’nin çalışması bu alandaki büyük bir boşluğu dolduruyor. Yine Mağusa ile ilgili Ümit İnatçı’nın “Miserere Mei Deus” adlı kitabı önemli bir eserdi. Yine Galeri kültür yayınları Adamos Kombos'un kaleme aldığı "Son İniş", Remzi HALLUMA imzalı "Faili Meçhul!" raflardaki yerini alan önemli Galeri Kültür Yayımlar idi.

Araştırmacı-yazar alanında en önemli çalışmaları yapan Bülent Fevzioğlu geçen yıl üç eserler okuyucuyla buluştu. “Garajdaki Aküllerden Türksat I C Uydusuna Cilt 1”, “Kıbrıs Sosyal Yaşamından Tarihinden Belgesel Notlar”, “Mağusa Müzik Toplulukları” kitapları önemli çalışmalar idi”