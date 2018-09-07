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16. Kıbrıs Tiyatro Festivali başlıyor

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Kıbrıs Tiyatro Festivali, 10 Eylül Pazartesi akşamı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Hayalet Kumpanya” oyunuyla başlıyor.

16. Kıbrıs Tiyatro Festivali başlıyor
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Saat 20.30’da sahnelenecek oyun prömiyerini yapacak. 

11 Eylül Salı akşamı da sahnelenecek olan “Hayalet Kumpanya” oyununu, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın “Sherlock-Hamid” ve “Seni Seviyorum Türkiye” oyunları takip edecek. 

 


Festivalin devamında Altıdan Sonra Tiyatro’nun “He-Go” oyunu, Semaver Kumpanya’nın “Akşam Yemeği” oyunu ve Dostlar Tiyatrosu’nun “Göçmenleeeer” oyunu yer alacak. 
“Hayalet Kumpanya” ve “He-Go” oyunları Bandabuliya Sahnesi’nde, diğer oyunlar ise YDÜ AKKM’de sahnelenecek.


Festivalin gerçekleşmesine sponsorluk yapan, platin sponsor KT. Petrolleri, Altın sponsor Cyprus XP Travel, salon sponsoru YDÜ, gümüş sponsor BEL-KOOP, katkıda bulunanlar ise, Cookies, Golden Tulip ve Reisler Lojistik.
Festival oyunlarına bilet, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir. 

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