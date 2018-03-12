13 ülkeden sanatçının resimleri Gazimağusa’da sergileniyor

2. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılan 13 ülkeden 22 sanatçının ürettiği eserler sergilenmeye başlandı

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 4-11 Mart tarihleri arasında 2.’sini düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılan sanatçıların üretimleri önceki akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılan sergiyle sergilenmeye başlandı. Bulgaristan, Etiyopya, Ukrayna, Azerbeycan, Sırbistan, Kazakistan, Mısır, Rusya, Ürdün, Hindistan Özbekistan, Türkiye ve KKTC’den 22 sanatçı Mağusa Gelişim Akademisi’nde bir hafta boyunca halkın izlenimine açık olan atölye çalışmasında üretimde bulundu. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılan sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek. Etkinlikte sanatçılara teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı konuşmasında, sanat festivaliyle ülkemize uygulanan ambargoların sanatsal açıdan delindiğini ve ülkemizin 11 ülkede tanıtılma imkanı yakalandığını ifade ederek, toplumların ilerlemesini sağlayan sanatsal ve kültürel değerlerimiz olduğunu söyledi. Acı, kaymakamlık olarak kültür sanat etkinliklerine gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, Başkan İsmail Arter’e gerçekleştirdiği etkinlikler ve festival için teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Arter, 2. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’nin çok daha güzel olacağını daha önce konuştuklarını ve bunu başardıklarını ifade ederek, Gazimağusa’ya kazandırdıkları çok güzel eserlerin mutluluk verici olduğunu, Gazimağusa’da sanat müzesinin açılması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Başkan Arter, Gazimağusa’nın kültür sanat başkenti iddiasının çok büyük bir heyecan ve görev olduğunu, bu görevi daha ileriye nasıl taşınabileceğini her zaman düşündüklerini ifade etti ve festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Komite Üyesi Arif Albayrak ise, 2.sini gerçekleştirdikleri festivalin hem ülkemizde hem dünyada ses getirecek bir niteliğe sahip olduğunu ifade ederek, festivalin yapılmasında sanatçılara, destek veren Mağusa halkına, belediye meclis üyelerine, belediye başkanına ve katkı koyanlara teşekkür etti. Bir kısım insanın sadece konuştuğunu, bir kısım insanın ise birşeyler yapmaya çalıştığını, 2.yıl sonunda 100 resmi Gazimağusa’ya kazandırılmasının büyük bir çaba sonucunda olduğunu söyleyen Albayrak, Kültür-sanatın başkenti iddiasında olan Gazimağusa’nın sanat müzesi için bir başlangıç yapması gerektiğini kaydetti.