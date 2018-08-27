12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, Alikko ile Caher’le açılacak

Bu yıl 12’ncisi gerçekleşecek Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali 28 Ağustos Salı gecesi Alikko ile Caher film gösterimi ile başlayacak. Son 3 yıldır Halk Dansları Festivali kapsamında sinema gösterimi de yer alırken 12.festivalde ise 1960’lı yıllarda Bayrak Radyosu’nda Pazar günleri gerçekleştirdikleri Alikko ile Caher adlı radyo skeçleriyle herkesin gönlünde taht kurmuş Alikko ile Caher’in İngiltere’de kayda alınan gösterisi Lefkoşalılarla buluşacak. Kemal Tunç ve Osman Balıkçıoğlu’nun hayat verdikleri Alikko ile Caher karakterlerinin mizah ve komedi öğeleri yüklü gösterisi 28 Ağustos Salı gecesi saat 20:30’da Çağlayan Parkı’nda kurulacak Festival sahnesindeki dev ekranda gösterilecek. Festival kapsamındaki Alikko ile Caher film gösterisi Lefkoşalılar için güzel bir nostalji rüzgarı estirirken seyircilerin keyifli saatler geçirmesini de sağlayacak.

Kortej yürüyüşü 29 Ağustos Çarşamba saat 19:30’da Mehmet Akif Caddesi’nden başlayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB),KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu,ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ,HAS-DER ve TUFAD’ın biraraya gelerek organize ettikleri 12.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde halk dansları,müzik,gölge oyunu,modern dans gösterileri gibi etkinliklerin yer aldığı program ise 29 Ağustos Çarşamba günü başlayacak ve 2 Eylül’de sona erecek. Festivalde bu yıl yer alacak KKTC, Portekiz, İrlanda, Çekya ve Türkiye’den halk dansları ekipleri katılımıyla gerçekleşecek festivalin kortej yürüyüşü ise 29 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da Dereboyu’nda başlayacak ve festivaldeki gösterilerin yapılacağı Çağlayan Parkı’nda tamamlanacak. Saat 20.30’da grupların takdimi, açılış konuşmaları yapılacak ve açılış dansları sunulacak.Saat 22.00’de ise HAS-DER bahçesinde Kıbrıs Gecesi düzenlenecek.