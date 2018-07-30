10. Uluslararası GÖÇ-TAŞ Festivali 7 Ağustos'da

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nden yapılan açıklamada, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği, Taşkınköy Spor Kulübü ve Göçmenköy Spor Kulübü’nün yer aldığı festival komitesinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin bir içerikle başta Lefkoşalılar olmak üzere tüm halka dolu dolu programlar sunmak için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Göçmenköy ve Taşkınköy’ün farklı bölgelerinde yapılan 10. Kültür Sanat Festivali’nin açılışı 7 Ağustos’ta Göçmenköy Sanat Parkı’nda yapılacak. 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde Taşkınköy Spor Kulübü’nde devam edecek festival, 10 – 11 Ağustos tarihlerinde ise Göçmeköy Çocuk Parkı’nda yapılacak gösteriler le tamamlanacak.

Festivalde bu yıl yurt dışından Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye’den halk dansları grupları yer alacak. Yurt içinden de halk dansları grupları ve Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nde çalışmalarını sürdüren 4 farklı yaş grubundan oluşan ekipler de festival süresince gösteri sunacak.

Modern dans gösterileri ve konserlerin de yer alacağıa festivalde, dans okulları ve dans grupları da yer alacak

10. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali’nin iletişim sponsoru olan Vodafone/Telsim ve FODER’in katkıları ile 8-10 Ağustos tarihleri arasında Göçmenköy Çocuk Park’nda fotoğraf sergisi yer alacak.



