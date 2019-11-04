10 sanatçının 123 eseri sergilenecek

Tataristanlı üç, Kazakistanlı bir sanatçının toplam 92 eserden oluşan 4 ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı 6 sanatçının toplam 31 eserinden oluşan karma resim sergisi 5 Kasım'da YDÜ’de açılacak

Tataristanlı sanatçılar Viktoria Egorova, Vitalii Petrov, Rustam Gabbasov ve Kazakistanlı sanatçı Akhmetzhan Akhatbakıyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 92 eserden oluşan dört ayrı kişisel sergi ile Kazakistanlı sanatçılar, Zhailaubay Baisalov, Fatima Moldabayeva, Khashimjan Kurbanov, Akhmetzhan Akhatbakiyev, Nina Terechshenko ve Bakhtygali Bakhtyek’in 31 eserinden oluşan Karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sergilerin açılış töreni; 5 Kasım Salı günü saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yapılacak.

KAZAKİSTANLI SANATÇILAR ESERLERİNDE AŞK, DOĞA, KAZAK HALK MASALLARI, DOĞAÇLAMA SÜS VE İKONİK ÇALIŞMALARA YER VERİYOR

Kazakistanlı sanatçı Nina Tereshchenko'nun eserlerinde duygusallık ön planda. Sanatçının çalışmalarında tam yaratıcı etkiyi gerektiren duygusal bir patlama var. Eserlerinin temaları dolunay altında açılan bir buket çiçek üzerine odaklanmış. Sanatçıya göre, dünyada çiçekler ve kadınlardan daha güzel bir şey yoktur. Eserlerinin hemen hepsinde aşk, hassasiyet, annelik temalarını yansıtmaya çalışır.

Sanatçı Zhailaubay Baisalov ise, gördüğü her şeyden ilham aldığını ifade ediyor. Göçebe atalarının yaşadığı bozkırlar, modern Baikonur kentinin yaşamı, insan yüzleri, toprağı ve doğası sanatçının çalışmalarına yansıyor.

Khashimzhan Kurbanov çalışmalarında şimdiki zaman ile geçmişi yansıtıyor. Sanatçının eserlerinde geçmiş, geleneksel yaşam biçimi ve halk meslekleri korunarak, ebedi gelenekler, tanınabilir yaşam belirtileri yinelenerek canlandırılıyor.

Akhmetzhan Akhatbakiev eserlerinde Uygur halkının görsel ve uygulamalı sanatını temsil ediyor.

Fatima Moldabekova'nın çalışmaları ise Kazak halk masallarına adanmış bir diziden oluşuyor.

Bakhytgali Bakhytbek'in eserleri ise, sanatçının doğa ile iletişim sürecinde doğaçlama süs ve ikonik kompozisyonları temsil ediyor

