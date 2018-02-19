“Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması”na başvurular başladı

"Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması”na başvurular bugün başladı. Filmler için son teslim tarihi 18 Mayıs olarak belirlenirken, ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Lefkoşa Bedesten’de düzenlenecek. Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda yapılacak yarışma; özelde ülkedeki, genelde dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekme ve çözümlerini düşündürmeyi amaçlıyor.





Jüri üyeliğini Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü, Radyo-TV İletişim Uzmanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, Çevre Uzmanı Biyolog Assoc.Prof. Şerife Gündüz, Yapımcı Yönetmen Tolgay Tarıman, Radyo-TV Program yapımcısı Yönetmen Mehmet Aykut İncirli, Sanatçı Derman Atik, Yeşil Barış Hareketi temsilcisi, Oyuncu, Yönetmen Ertaç Hazer ve Vakıflar İdaresi Temsilcisi Eşref Öztoprak yapacak.

Yarışma bugün Büyük Han’da düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Basın toplantısında Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ve Yeşil Barış Hareketi’nin yarışma temsilcisi, Oyuncu, Yönetmen Ertaç Hazer birer konuşma yaptı.

SAHİR

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, çevre konusunda farkındalık yaratmaya önem verdiklerini ve bunun yollarını aradıklarını söyleyerek, yarışmanın da bu amaçla düzenlendiğini belirtti.

Sahir, yarışmanın Vakıflar İdaresi sponsorluğunda gerçekleştirileceğini söyleyerek, vakfın çevre konusuna duyarlı olduğunu, yıllardır bu yönde çalışmalar yaptığını kaydetti.

BENTER

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter de Türk milletinin tarih boyunca çevreye önem verdiğini söyledi.

Benter, “Atalarımız, 300 yıl önce çevre koruma için vakıf kurmuştur” diyerek, hedeflerinin bu geleneği genç nesillere aktarmak olduğunu kaydetti.

Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren öğretilmesinin önemli olduğunu dile getiren Benter, anaokuldan başlayarak eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

HAZER

Yeşil Barış Hareketi’nin yarışma temsilcisi, Oyuncu, Yönetmen Ertaç Hazer yarışma şartnamesi ve jüri üyeleri ile ilgili bilgi verdi.

“Çevre hepimizindir” diyen Hazer, ülkede çevre sorunlarının ciddi boyutlarda olduğunu, belgesel film yarışması ile buna dikkat çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Hazer, film yarışmasına başvuruların bugün başladığını, son teslim tarihinin ise 18 Mayıs olduğunu söyledi.

Filmlerin süresinin 6 dakikayı aşmaması gerektiğini söyleyen Hazer, ödüllerin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde verileceğini kaydetti.

Yarışmada birinci gelene 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin TL ödül verileceğini, Jüri Özel Ödülü’nün ise bin TL olacağını dile getiren Hazer, ödüle layık görülenlere katılım belgesi ve kristal şilt sunulacağını belirtti.

Jüri üyeliğini Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü, radyo-TV İletişim Uzmanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, Çevre Uzmanı Biyolog Assoc.Prof. Şerife Gündüz, Yapımcı Yönetmen Tolgay Tarıman, Radyo-TV Program yapımcısı Yönetmen Mehmet Aykut İncirli, Sanatçı Derman Atik, Yeşil Barış Hareketi temsilcisi, Oyuncu, Yönetmen Ertaç Hazer ve Vakıflar İdaresi Temsilcisi Eşref Öztoprak’ın yapacağını belirten Hazer, katılımcılara başarı diledi.

Yarışma şartnamesi ve katılım formuna; https://webfacebook.com/YesilBarisHareketi , https://www.facebook.com/groups/YesilBarisHareketi/10153074351688217 adreslerinden ulaşılabiliyor.