YDÜ, kadınları unutmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için düzenlenen, KKTC’den, Yakın Doğu Üniversitesi’nden ve Türk Dünyasın’dan ödüllü 60 sanatçının eserlerinden oluşan “Kadın” konulu karma sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra tarafından açıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, kadınları anlatacak kelimelerin kifayetsiz kaldığını kendi penceresinden seslenerek şu sözlerle aktardı:

“Kadın; annedir, emekçidir, topraktır, sudur, güneştir, yani temel olan her şeydir. Kadın; her işin üstesinden gelebilen, her işi yapabilecek güce ve zekaya sahip, ezilmeyen ve ezmeyendir. Kadın emektir, duygudur, aşktır, sevgideki güçtür. Kadın yaşamdır, verimdir, huzurdur, özgürlüktür, direnmektir, her şeye göğüs germektir. Kadın; Ozanların eserlerindeki sestir, görebilenler için hem bir sanatçı hem de bir sanat eseridir. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarına dikkat çekmeyi hedefleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.”

UBP Girne Millevekili İzlem Gürçağ Altuğra ise konuşmasında şöyle dedi:

“İlk çağların yaşamında kadının yeri sadece doğurganlığı ile değerlendiriliyor ve maalesef yaşamın hiçbir aktivitelerinde yer alamıyordu. Ancak 1800'lü yılların sonrasında kadın dünyasındaki uyanış insan yaşamında bir kadın olarak erkek zincirini de kırarak ben de varım benim de üstlenebileceğim görevlerim vardır diyerek insan hakları temelinde hak ettiği onurlu yerini almayı başarmıştır. Kadın bir anne olarak bir eş olarak ve bir kardeş olarak evini çekip çevirdiği kadar toplumunu da şekillendiren, toplumunu da dönüştüren ve de geleceğim istikamet çizebilen bir varlıktır. Kadın toplumun içindeyse eğer o toplum ileridir. Kadın toplumun içindeyse eğer o toplum medenidir. Ve kadın toplumun içinde ise eğer o toplum üretkendir. Çok uzun soluklu ve çok zahmetli mücadelelerin ardından kadınımız sosyal, siyasal ve ekonomik aktivitelerde sergilemiş oldukları Üstün başarılarının yanı sıra aynı zamanda sanat dünyasında da kendini göstermeyi başarmıştır. Nitekim 60'lı yıllarda insan yaşamında eşit haklar ve feminist hareketlerin yoğunlaştığı süreçlerde gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun gerekse Avrupa ülkelerinde olsun sanat okullarında hem okuyan, hem de okutan kadınlarımızın sayısında artış yönünde ciddi bir patlama gözlemlenmiştir. Bugün dünya genelinde kadınlarımızın eğitimde, siyasette, ekonomide, sanatta, sporda göstermiş oldukları başarılarını büyük bir gururla takip etmeye devam ediyoruz.

Kadınların müdahil olmadığı, kadınların akıllarda yer almadığı hiçbir sosyo kültürel ve siyasal akış başarı ipini göğüsleyemez.

Kadınlarımız için hem de önemli olan 8 Mart'ın bu gününde sanata ve sanatçıya büyük önem veren yakın Doğu Üniversitemizin Kurucu Rektörü sayın Dr. Suat Günsel’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Ve aynı zamanda yerli sanatçılarımızın da yer aldığı ancak yerli sanatçılarımız diye ifade ederken Yakın Doğu üniversitemizin yetiştirdiği yerli sanatçılarımızın da yer aldığı ve dünya coğrafyasının değişik ülkelerinden bizim ülkemize gelerek bugüne renk katan sanatçılarımızı da bağrımıza basarak katkılarından dolayı kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Ve bugün dünya genelinde çocukları ile birlikte savaşın orta yerinde kalan veya herhangi bir nedenle hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesi veren tüm kadınlarımıza yürekten destek veriyor mücadelelerinde üstün başarılar diliyorum.

Konuşmaların ardından başta Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç.Dr.Cemre Günsel Haskasap, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel Rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar ve sanatçılar tarafından sergi kurdelesi kesildi. Sergi 13 Mart 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.