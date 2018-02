XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, UBP Milletvekili Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi Kültür Müşaviri Gökhan Yazgı, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya ve birçok bürokratın yanı sıra kalabalık bir sanatsever topluluğunun katıldığı gecede dereceye girenlere ödülleri de verildi.

KAYA: “FOTOĞRAFÇILIK SANATI HER YAŞIN TUTKUSU HALİNİ ALDI”

Gecede konuşan Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, her geçen yıl yarışmaya katılımın arttığını ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de fotoğrafçılık sanatının her yaşın tutkusu halini almasından mutluluk duyduğunu kaydetti. Serbest Renkli ve Serbest Siyah/Beyaz kategorilerinin yanı sıra her yıl üçüncü kategori olarak bir de tema belirlediklerini ve bu yılın temasının “Yaşam Boyu Eğitim” olduğunu hatırlatan Tunçalp Kaya, eğitimin yerinin ve yaşının olmadığını, hayat boyu sürdüğünü vurguladı.

Kültür Dairesi olarak fotoğraf sanatına destek vermeyi görev bildiklerini de anlatan Tunçalp Kaya, Daire’nin kapılarının tüm sanatçılara her zaman açık olduğunu yineledi.

Tunçalp Kaya, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

ÖZYİĞİT: “BİR TOPLUM; KÜLTÜRÜNE, SANATINA VE İNSANINA VERDİĞİ DEĞER KADAR ÖZGÜRDÜR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de açılışta yaptığı konuşmada, bir toplumun kültürüne, sanatına ve insanına verdiği değer kadar özgür olduğuna vurgu yaptı. Bakan Özyiğit, eğitimin geleceğimizi kurmaktaki önemine de değinerek eğitimin ancak toplumun kültür ve sanatının yükseltilmesiyle geliştirilebileceğini belirtti.

Eğitim ve kültürün birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini söyleyen Bakan Özyiğit, ülkenin kültür ve sanatının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Kültürsüz ve sanatsız bir toplumun var olamayacağını da ifade eden Özyiğit, Kıbrıs Türk Toplumu’nun kültürünü gelecek nesillere doğru aktarmak ve gençleri bu bilgi ve birikimlerle donatmak için Kültür Dairesi ile birlikte yapılması gereken ne varsa bunları yapmaktan geri kalmayacaklarının altını çizdi.

Yaşam tarzının kültürün en önemli parçalarında bir olduğuna da dikkat çeken Bakan Özyiğit, toplumun gündelik yaşamlarından anlamlı kareler çıkartarak bizlerle paylaşan fotoğraf sanatçılarının toplumumuzun yapısını yansıttıklarını belirtti. Fotoğraf sanatçılarının bu anlamda da ayrı bir önem arz ettiklerini seslendiren Bakan Özyiğit, kültür ve sanata desteklerinin devam edeceğinin bilinmesini istedi.

AÇILIŞ…

Lefkoşa Belediye Orkestrası sanatçılarından Reşat Kortan ve Fatih Girgin’in müzik dinletisi sunduğu, sunuculuğunu Kültür Dairesi Personeli Nurperi Özgener’in yaptığı gecede konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Kültür Dairesi’nin Seramik Sanatçısı Mümüne Özdemirağ Yağlı’ya tasarlatıp hazırlattığı ödül heykelciklerinin verildiği etkinlikte daha sonra serginin açılışı yapıldı. Açılışı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fahri Ataoğlu, Turizm ve Kültür eski bakanlarından İsmail Bozkurt ile Meclis eski başkanı ve başbakanlarından Hakkı Atun birlikte yaptılar.

KAZANANLAR…

Fotoğraf Sanatçıları Dr. Ömer Gemici, Mine Evren Ertuğrul ve Seyit Konyalı’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda belirlenen yarışmanın sonuçları 4 Aralık 2017’de açıklanmıştı.

Buna göre 3 kategoride gerçekleştirilen XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Nafisa” isimli fotoğrafıyla Emel Sefer’in, Mansiyon ise “The Help” isimli fotoğrafıyla Nilgün Ortaş’ın oldu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülüne “Kırmızı Şehir” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay ve Mansiyona da “Sema ve Ney” isimli fotoğrafıyla Emel Sefer layık görüldü.

Yaşam Boyu Eğitim kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Köy Okulu” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay’ın, Mansiyon da “Minik Perilerle Dans Eğitimi” isimli fotoğrafıyla Gökhan Gökberk’in oldu.

XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü Serbest (Renkli) kategorisinde yarışan “They Shine For You” isimli fotoğrafıyla Haktan Okumuşoğlu’nun olurken Kültür Dairesi Özel Ödülü de Serbest (Renkli) kategorisinde yarışan “Asalet” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in oldu.

Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü’nü ise Yaşam Boyu Eğitim kategorisinde yarışan “Öğrenmenin Yaşı Yok” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı aldı.

Seçici kurulun 49 katılımcının 568 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler neticesinde; toplam 24 katılımcının 58 eseri sergilenmeye değer bulunurken, En Fazla Eseri Sergilenmeye Değer Bulunan Katılımcı Ödülünü almaya da toplam 6 eseri sergileme alan Haktan Okumuşoğlulayık bulundu.

Ödüllü fotoğraflar ile birlikte Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde 20, Serbest (Renkli) kategorisinde 20, Yaşam Boyu Eğitim kategorisinde ise 18 fotoğrafın yer aldığı sergi 3, Mart Cumartesi gününe kadar mesai saatleri içinde izlenebilecek.